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Kardeş Şehir Tutin'den festivale destek

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 21:49
Kardeş Şehir Tutin'den festivale destek

BURSA (İHA) - İznik'te bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kültür, Sanat ve Çini Festivali'ne İznik'in çiçeği burnunda ki kardeş şehri Sırbistan'ın Tutin Şehri Belediye Başkanı Şemsudin Kuçeviç ve meclis üyeleri de katılarak destek verdi.
İznik Belediye Başkanı Osman Sargın festivalde ki açılış konuşmasının ardından Tutin Belediye Başkanı Şemsudin Kuçeviç'i ve meclis üyelerini sahneye davet ederek İznik Çinisi hediyelerini takdim etti. Tutin Belediye Başkanı Kuçeviç ise Başkan Sargın'a el dokuma halı hediye etti.
Tutin Belediye Başkanı Şemsudin Kuçeviç yaptığı konuşmasında "Bizler hiçbir zaman kendimizi Türkiye'den ayrı düşünmedik. Aramızda ki mesafelere rağmen bizim kalbimiz hep Türkiye de Türk kardeşlerimiz ile oldu. Bizler 15 Temmuz burada ki Türk kardeşlerimiz kadar üzüldük. Ve her an bir çağrı bekledik. Eğer Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biz Türk dostu ülke ve milletlere de bir çağrı yapmış olsaydı yüz binlerce vatandaşımızla anında desteğe gelmeye hazırdık. Ama Türkiye bunun üstesinden gelebilecek kabiliyete ve güçlü liderlere sahip olduğu için her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başarabiliyor. Ben başkanımıza ve ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyor, en kısa sürede kendilerini Tutin'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı belirtiyorum" dedi.

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın da Tutin Belediye Başkanı Şemsudin Kuçeviç'e konuşmasından ve festivale teşrifleriyle desteklerinden dolayı teşekkür etti.
3'üncü İznik Kültür Sanat ve Çini Festivali İznik Belediyesi önü Kılıçaslan Caddesi boyunca kurulan 40 adet stant 23 Mayıs tarihlerinde devam edecek. Festivalde 21 Mayıs akşamı saat 21.00'da ünlü pop sanatçısı Berkay sahne alacak.

(SD-

22.05.2017 21:49:07 TSI
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