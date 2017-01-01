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Dükkanında ölü bulundu



(Fotoğraflı)



Samet Doğru

BURSA (İHA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir tesisatçı dükkanında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde tesisatçılık yapan Uğur İpek (40), öğlen saatlerinde arkadaşları ile kahvehanede oturduğu sırada göğsünün sıkıştığını belirterek iş yerine gitti. Uğur İpek'ten uzun süre haber alamayınca dükkana gelen eşi, dükkanın arka tarafında bulunan dinlenme odasında eşini yerde hareketsiz yatarken buldu. Polise ve sağlık ekiplerine haber veren kadının çığlıkları üzerine komşuları dükkana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İpek'in öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(SD-DK-Y)



23.05.2017 00:12:25 TSI

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