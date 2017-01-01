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Başkan Zeydan Karalar'dan Demirspor'a 150 bin lira prim



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Demirspor'a TFF 1. Lig'de kalması halinde 150 bin lira pirim vereceğini açıklayan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, verdiği sözü tuttu.

TFF 1. Lig, geçtiğimiz hafta yapılan müsabakalarla tamamlandı. Çekişmeli geçen ligde Adana temsilcisi Adana Demirspor, Mersin İdman Yurdu karşısında elde ettiği beraberlikle averajla ligde kalarak bir alt lige düşmekten son anda kurtuldu. Ligin bitmesine 2 hafta kala Adana temsilcisinin ligde kalması halinde 150 bin lira pirim vereceğini açıklayan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, haftanın ilk iş gününde verdiği sözü tutarak vaat ettiği parayı makam odasında Kulüp Başkanı Sedat Sözlü'ye teslim etti. Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, desteklerinden ötürü Karalar'a teşekkür etti. Verilen desteğin Başkan Zeydan Karalar ile birlikte artacağını umduklarını belirten Sözlü, bu düşüncelerinin gerçekleşmediğini söyledi. Sözlü, "Başkan Karalar'ın verdiği destek gibi keşke diğer belediye başkanları da böyle fedakârlık yapabilse. Defalarca her basın toplantısında şehrin dinamiklerinin bir araya gelmesi gerektiğini söyledim. Adana Demirspor halkın takımı. Kimsenin sahiplenmesi söz konusu olamaz. Bu hareketin Zeydan başkanla yayılacağını düşündük ama olmadı. Ben kendisine teşekkür etmek istiyorum" dedi.



"Takımı motive etmek istedik"

Verdikleri desteğin çok büyük olmadığını belirten Seyhan Belediye Başkanı Karalar ise, az da olsa takımı motive etmek istediklerini söyledi. Başkan Karalar, "Hem Sedat Sözlü, Hüseyin Sözlü Bey destek çıktılar ama bir talihsizlik yaşadılar. Futbol benim özel zevkim. Bizler kulüplerimizin gerek Adanaspor, gerekse Adana Demirspor'un yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Verdiğimiz bu desteğin çok fazla bir şey olmadığını biliyoruz ama bununla azda olsa takımı motive etmek istedik. Herkesin buna destek vereceğini düşündük ama olmadı. İnşallah Adana takımlarımızı önümüzdeki sezon daha iyi yerlerde göreceğiz" şeklinde konuştu.

(CNK-Y)



23.05.2017 08:31:29 TSI

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