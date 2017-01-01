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Rekor Erzurum'un

23 Mayıs 2017 Salı, 08:50
Rekor Erzurum'un
- Erzurum kişi başına yapılan kamu harcamaları yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde ilk sırada yer aldı
- 1.2 milyar TL tutarında kamu harcamasının yapıldığı ilde kişi başına düşen kamu hizmet harcaması tutarı bin 680 TL'ye ulaştı

ERZURUM (İHA) - Erzurum kişi başına yapılan kamu harcamaları yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde ilk sırada yer aldı. 1.2 milyar TL tutarında kamu harcamasının yapıldığı ilde kişi başına düşen kamu hizmet harcaması tutarı bin 680 TL'ye ulaştı.
Erzurum kamu hizmet harcamaları
Erzurum'da bu yılın 4 ayı içinde ekonomik iş ve hizmetler için 149.1 milyon, çevre hizmetleri için 214 bin, toplum refahı ve iskan hizmetleri için 2.3 milyon, sağlık hizmetleri için 122.1 milyon, din ve kültür hizmetleri için 51.7 milyon, eğitim hizmetleri için 501.8 milyon, sosyal güvenlik ve dayanışma hizmetleri için de 51.0 milyon TL tutarında kamu harcaması gerçekleşti.
Kişi başına düşen kamu harcaması tutarı
Maliye Bakanlığı 2017 Nisan dönemi kamu harcama verilerini paylaştı. Kişi başına gerçekleştirilen kamu harcaması tutarı ekonomik iş ve hizmetlerde 195.7 TL, sağlık hizmetlerinde 160.4 TL, din ve kültür hizmetlerinde 67.9 TL, eğitim hizmetlerinde 658.5 TL, sosyal dayanışla ve güvenlik hizmetlerinde 67,0 TL, toplamda ise bin 680 TL olarak kaydedildi.
Bölgesel veriler ve Erzurum
2017 yılının ocak-nisan dönemlerinde Erzurum'da 1.2 milyar, KUDAKA İstatistik Bölgesinde 1.8 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 3.2 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 8.9 milyar, ülkede ise 215.6 milyar TL tutarında kamu hizmet harcaması gerçekleşti. Erzurum'un kamu harcama tutarı bölgede yüzde 14,27, ülkede yüzde 0,59'luk pay oluşturdu.
Sağlık ve eğitim harcamaları
Dönemde Erzurum'da 122.2 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesinde 176.0 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 305.7 milyon, Doğu Anadolu Bölgesinde 820.8 milyon TL tutarında sağlık hizmetleri harcaması yapıldı. Eğitim harcaması tutarı ise Erzurum'da 501,8 milyon, KUDAKA İstatistik Bölgesinde 700.0 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 1,2 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 3.2 milyar TL olarak hesaplandı.
(ERZ-AT-Y)

23.05.2017 08:50:46 TSI
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