Erzurum en çok göç alan 3'üncü il oldu
ERZURUM (İHA) - Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde en fazla göç alan 3'üncü il oldu. TÜİK İllerin aldığı, verdiği göç, net göç ve net göç hızı, 1980-2016 verilerine göre 762 bin 21 kişilik nüfusu olan Erzurum geçilen yıl 26 bin 957 kişilik göç aldı.
TÜİK verileri
TÜİK Nüfus verilerine göre 2016 yılında 36 bin 340 kişilik göç veren Erzurum, aynı dönemde 26 bin 957 kişilik göç aldı. İlin net göç hızı binde -12.2 oldu. İl Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla sayıda göç alan 3'üncü il olurken, alınan göçün toplam nüfus içindeki oranı yüzde 3.53 olarak hesaplandı. Erzurum alınan göçün toplam nüfus içindeki oranı yüksekliği bakımından ise Malatya'yı takip etti.
Doğu Anadolu Bölgesinde aldığı göç sayısı bakımından ilk sırayı Van, en son sırayı ise Tunceli aldı. TÜİK verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Bölgede alınan göç sayısına göre iller sıralaması, Van, Malatya, Erzurum, Elazığ, Ağrı, Erzincan, Bitlis, Muş, Bingöl, Kars, Iğdır, Hakkari, Ardahan ve Tunceli şeklinde oluştu.
(ERZ-AT-Y)
23.05.2017 08:51:29 TSI
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