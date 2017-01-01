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Minikler masa tenisinde yarıştı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Minik öğrenciler masa tenisi müsabakalarında hünerlerini sergiledi.

Okul Sporları faaliyetleri Erzincan'da aralıksız olarak tüm spor branşlarında devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen minikler masa tenisi müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu.

Okul Sporlarının 2016-2017 Eğitim öğretim yılı faaliyet programı kapsamında Minikler Masa Tenisi il birinciliği müsabakaları yapıldı. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 13 Şubat spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalar hem kızlar hem de erkekler kategorisinde yapıldı. 4 ayrı masada yapılan müsabakalarda minik öğrenciler tüm hünerlerini sergileyerek İl birincisi olabilmek adına birbirleri ile yarıştılar.

(FG-AA-Y)



23.05.2017 08:54:12 TSI

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