Ramazan boyunca her gün bin 500 kişi iftar yapacak
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Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi'nin Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği iftar sofrası, bu yıl modern Pazar yeri altındaki salonda kurulacak
Nevşehir Belediyesinin hayırsever vatandaşların desteği ile organize ettiği iftar sofrası ile Ramazan ayı boyunca vatandaşlar, iftarları açma imkanı bulacaklar.
Ramazan ayı süresince yoğun iş temposu nedeniyle evde yakınları ile iftarı yapamayacak durumda olan vatandaşların yanı sıra, dar gelirlilerin nezih bir aile ortamında Ramazan ayının özelliğine uygun bir şekilde iftarlarını yapabilmelerine imkan sağlanması amacıyla Nevşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği iftar sofrası için hazırlıklarını tamamladı.
Modern Pazar Yerinin altındaki salonda, Ramazan ayının ilk günü olan 27 Mayıs 2017 Cumartesi günü kurulacak iftar sofrası ile yaklaşık bin 500 kişinin iftar yapması bekleniyor.
(COŞ-SK)
23.05.2017 09:22:39 TSI
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