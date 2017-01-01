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İşitme engelliler için işaret diliyle İstiklal Marşı okudular



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Akademik Düşünce Topluluğu üyeleri, işitme engelliler için işaret diliyle İstiklal Marşı okudu.



ADÜ bünyesinde faaliyet gösteren Akademik Düşünce Topluluğu üyeleri, yaptığı sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekleyerek işitme engelliler için Tralleis Meydanında bulunan Atatürk heykelinin altında işaret dili ile İstiklal Marşı okudu. Akademik Düşünce Topluluğunun organizasyonunda işaret dili öğretmeni Tuğba Erbektaş ile yaklaşık 5 ay süren eğitimin ardından 40 üye işaret dili sertifikasını aldı. Sertifika alan 15 topluluk üyesi, işitme engelli vatandaşlar için işaret dili ile İstiklal Marşı'nı okudu.



Daha önce de Aydın'da ilk kez görme engellilerle birlikte sesli betimlenmiş film izleyen topluluk üyeleri, bu kez işitme engelliler için İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuyarak engelli vatandaşların gönlünü fethetti. Kısa bir süre önce kurulmuş olmasına rağmen yaptığı etkinliklerle ADÜ'nün en aktif toplulukları arasında yer alan Akademik Düşünce Topluluğu, milli halterci Halil Mutlu'yu ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında sosyal sorumluluk projesi yürüten ünlü oyuncu Mehmet Aslan'ı da Aydın'da konuk etmişti.



Topluluğun Danışmanı Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Güngör, "Önümüzdeki yıl ülkemizi Avrupa'da ve tüm Dünyada temsil etmiş olan gururlarımızı ağırlamaya ve sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

(MB-Y)



23.05.2017 09:22:45 TSI

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