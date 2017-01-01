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Babası ile daha fazla vakit geçirebilmek için itfaiyeci oldu

23 Mayıs 2017 Salı, 09:23
Babası ile daha fazla vakit geçirebilmek için itfaiyeci oldu
Babası ile daha fazla vakit geçirebilmek için itfaiyeci oldu

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın'da çeyrek asırdan bu yana itfaiye müdürü olarak görev yapan Serdar Adanır'ın oğlu Serdar Adanır, babası ile daha fazla vakit geçirebilmek için itfaiyeci gibi yaşıyor. Büyüyünce de bilinçli bir itfaiyeci olmak istediğini belirten küçük Serdar, okul saatlerinin dışında itfaiyeci gibi giyiniyor, itfaiyecilerle birlikte takılıyor.
Aydın Belediyesi'nde yıllarca itfaiye müdürü olarak görev yapan, Aydın Büyükşehir olduktan sonra da İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na getirilen Serdar Adanır'ın kendisi ile aynı ismi taşıyan oğlu, baba mesleği itfaiyeciliği gönüllü olarak yapıyor. Zaman zaman itfaiyecilerin peşinden olaylara da katılan Serdar Adanır, babasına olan hasret ve özleminin meslek aşkına dönüştüğünü söyledi.
İlk başlarda babası ile daha fazla vakit geçirebilmek için itfaiyeye geldiğini ve buradaki eğitim çalışmalarını merakla takip ettiğini belirten Serdar Adanır, "İçlerinde dura dura ben de bir itfaiyeci gibi oldum. Babam işini çok sever ve telsiz kapatmazdı. Görevde olsun ya da olmasın. Herhangi bir yerde mesleklerini ilgilendiren bir durum olduğunda hemen müdahale eder yani görevde değilim diye çalışmamazlık etmezdi. Gezmeye giderken bile randevuyu iptal edip ailece yangına gittiğimiz çok olmuştur. Babamla dura dura itfaiyecilik mesleğini çok sever oldum. Şimdi okuldan gelip formalarımı çıkarıyorum, hemen itfaiyeci kıyafetlerimi giyiyorum. Büyüyünce hedefim itfaiyeci olmak" diye konuştu.
(İK)

23.05.2017 09:23:40 TSI
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