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Fotoğraf yarışması sonuçlandı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kayseri'de Yaşam, Doğa, Kültür' konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı. Yarışmada birinciliği Mehmet Palta elde etti.

Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilen dördüncü ulusal fotoğraf yarışmasına yurdun dört bir yanından binlerce fotoğrafçı katıldı. 'Kayseri'de Yaşam, Doğa, Kültür' konulu yarışmanın sonuçları açıklandı.

Yarışmanın birinciliğini yansıma adlı eseriyle Mehmet Palta elde ederken, Yedi Göller'in izinde adlı fotoğrafıyla Mustafa Doğan Şahiner ikinci, Erciyes'te tırmanış fotoğrafıyla Mehmet Ali Ercan üçüncü oldu. Mansiyon ödüllerini ise Eser Paşa, Seçkin Yenici ve Resul Çelik kazandı. Yarışmaya katılan 50 fotoğraf ise sergilenmeye layık görüldü.

Yarışmanın birincisine 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye, 3 bin, mansiyona layık görülen eserlere biner, sergilenmeye layık görülen fotoğrafların her birine ise 200'e TL ödül verilecek. Yarışmanın ödül töreni 27 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

(SK)



23.05.2017 09:43:08 TSI

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