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Bolvadin'de "Hayır Çarşısı" açıldı



(Fotoğraflı)



Mücahit Kuzu

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Bedirkarahan Kayseri Yardımlaşma ve İlim Yayma Derneği tarafından "hayır çarşısı" açıldı.

İlçe merkezinde açılan çarşıda yer alan tekstil ürünleri, el işlemesi giysiler, ayakkabı ve yöresel yiyecekler vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Açılan çarşı ile ilgili açıklamalarda bulunan Dernek Başkanı Halime Katrancı, dernek olarak amaçlarının hafız yetiştirerek İslam dinine katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Kartancı ayrıca çarşıda elde edilecek maddi gelirin hafız olarak eğitim alan öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanmasında kullanılacağını belirtti.

Hayır Çarşısının ilçede 4 gün açık kalacağı öğrenildi.

(MK-GC-



23.05.2017 09:43:45 TSI

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