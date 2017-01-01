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Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan;

-"Gençlerimiz kendilerine olan güvenle başarılı olacaklardır''



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmış ve bu önemli tarihi gençlere ithaf etmiştir'' diyen Belediye Başkanı Akdoğan, "19 Mayıs'ın gençlere armağan edilmesi Atatürk'ün gençlere verdiği değerin ve inancın göstergesi olmuştur. Bu değerli emaneti yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak gençlerimizin sorumluluğudur. Binlerce şehidimizin kanlarıyla bizlere emanet edilen ülkemizin geleceği de yine siz gençlerimizin omuzları üzerindedir'' dedi.

Mesajında gençliğin toplumdaki önemine değinen Başkan Akdoğan, "Yarınlarımızın güvencesi gençlerimiz, milletimizi her alanda temsil eden değerlerimizdir. Donanımlı, bilgi sahibi, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan genç nesiller yetiştirmek bizlerin toplumsal sorumluluğu ve görevidir. Bu görevde üzerimize düşen gençlere her konuda destek olmak ve onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamaktır. Genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi koşullarda eğitim görmesi ve gençlerimizin önünün açılması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Çünkü gençlerimiz kendilerine olan güvenle başarılı olacaklardır.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, Gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını ve Gençlik Haftası'nı en içten duygularımla kutluyorum'' diye konuştu.

(MB-YE-SK)



23.05.2017 09:43:53 TSI

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