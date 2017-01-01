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Adana'da 19 Mayıs Gençlik Haftası spor etkinlikleri tamamlandı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Bocce, Masa Tenisi ve Satranç müsabakaları gerçekleştirildi.

Sarıçam Asım Savaş Spor Salonu bünyesinde gerçekleştirilen bocce müsabakaları 104 sporcu katılırken kıyasıya mücadele sergilendi. Dereceye giren sporculara ödüllerini Sarıçam İlçe Spor Müdürü Ali Bilgiç ile Bocce Dart ve Bowling Federasyonu Adana İl Temsilcisi Ahmet Özdağ verdiler.

5 Ocak Fatih Terim Stadı tribün altında bulunan masa tenisi salonunda gerçekleştirilen müsabakalara 125 sporcu katılırken, her yaştan oynayan sporcular dikkati çekti.

Çukurova ilçesi Kahraman Olgaç Satranç Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya ilgi yüksekti. Dereceye giren sporculara ödüllerini Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Yalçın Gergeroğlu ve hakemler tarafından verildi.

(ELF-Y)



23.05.2017 09:45:40 TSI

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