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Adalet dağıtanlardan kan bağışı

23 Mayıs 2017 Salı, 09:46
Adalet dağıtanlardan kan bağışı
Adalet dağıtanlardan kan bağışı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Türk Kızılayı'nın Adana genelinde yaptığı kan bağışı kampanyalarına hakim ve savcılardan da destek geldi.
Adana'da Cumhuriyet Savcısı Yalçın Kurt tarafından organize edilen kan bağış kampanyasına Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sabri Beytorun, Bölge idare Mahkemesi Vekili Cumali Tülü, ağır ceza mahkemelerinin başkanları Adem Taşlı, Eray Doğan, hakim Akif Bilmen, Cezaevi Savcısı Necdet Yalçın Şen ile Adana Adliyesinde görevli hakim ve savcılar katıldı.
Kan bağışına destek verdikleri için hakim ve savcılara teşekkür eden Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "Türk Kızılayı, hastanelerimizde hastalık ve ameliyat durumlarındaki kan ihtiyacını düzenli bağışçılarımız sayesinde karşılıyor. Olağanüstü durumlar için de stoklarımızla hazır bekliyoruz. Ancak bu stokların tükenmemesi için kullanılan kan ürününün yerine yenisini koymak gerekir. Bu nedenle müsait zamanlarımızda, sevdiklerimiz sağlıklıyken, bir afet olmamışken kan bağışı yapalım ki oluşabilecek her türlü duruma hazırlıklı olalım. Hakim ve savcılarımızın duyarlılığı tüm Adanalılara iyi bir örnektir" dedi.
(ELF-Y)

23.05.2017 09:46:30 TSI
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