Başkan Mustafa Turgut ok ve trap atışı yaptı

MERSİN (İHA) - 44. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri içerisinde, Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü tarafından atış yarışmaları yapıldı. Yarışmanın ödül törenine katılan Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut'ta, sporcularla birlikte ok ve trap atışı gerçekleştirdi.

Silifke Organize Sanayi yolu üzeri Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü hatıra ormanı içi atış sahasında bayanlar tek kurşun, erkekler tek kurşun, erkekler trap atış yarışması ve okçuluk yarışmaları düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren sporcular ve sponsorlara ödüllerini Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut verdi.

Avcılık ve Spor Kulübü Başkanı Süleyman Uğur atış yarışmalarına ilginin çoğaldığını bilhassa bayan atıcıların katılımının arttığını dolayısı ile erkeklerde olduğu gibi bayanlarda da iddialı ve başarılı yarışların çıktığını belirtti. Uğur, sponsor firmaların hediyeler desteği ile daha heyecanlı ve iddialı olduğunu ayrıca ilk defa kupa ve hediyelerin ödül törenleriyle verildiğini bundan dolayı sponsorlara ve Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut'a teşekkür ettiğini söyledi.

Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübünün düzenlediği yarışmalara katılan bütün sporculara teşekkür eden Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, "Bu yıl festival kapsamına aldığımız atıcılık yarışmalarında dereceye giren bay ve bayan bütün katılımcılarımızı tebrik ediyorum. Ayrıca her yıl düzenlediğimiz bu yarışmalara sponsor firmalarında giderek artması bu spor dalına her geçen gün ilginin nedenli arttığının göstergesidir. Ben İl ve İlçelerde elde ettiği başarılarla ilçemizi en iyi şekilde tanıtan Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Başkanımız Süleyman Uğur ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

23.05.2017 09:49:05 TSI

