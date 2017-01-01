ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

5 il için meteorolojik uyarı

23 Mayıs 2017 Salı, 09:59
5 il için meteorolojik uyarı

ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü,Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Uyarı ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu,sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 2-3 derece düşmesi, rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette ve kuvvetli eseceği tahmin ediliyor"denildi.
Yağışların yer yer kuvvetli ve lokal dolu şeklinde olma ihtimalini aktaran merkez, bu yağışların oluşturabileceği muhtemel risklere karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
(HİV-Y)

23.05.2017 09:59:39 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji salı günü içinde uyardı
YEREL

METEOROLOJİ SALI GÜNÜ İÇİNDE UYARDI
Elazığ'da engellilere seminer verildi
YEREL

ELAZIĞ'DA ENGELLİLERE SEMİNER VERİLDİ
Elazığ'da 'Lider Çocuk Tarım Kampı' projesi
YEREL

ELAZIĞ'DA 'LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI' PROJESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hülya Koçyiğit'ten yeni haber var
FİSKOS

HÜLYA KOÇYİĞİT YOĞUN BAKIMA ALINDI

 1
  • 2 Ölüler burada defnediliyordu! O mezarlığın sırrı çözüldü
  • 3 Bilgisayar efekti gibi görünüyor ama...
  • 4 İngiltere'de konser sırasında patlama!