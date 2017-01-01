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5 il için meteorolojik uyarı



ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü,Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Uyarı ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu,sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 2-3 derece düşmesi, rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette ve kuvvetli eseceği tahmin ediliyor"denildi.

Yağışların yer yer kuvvetli ve lokal dolu şeklinde olma ihtimalini aktaran merkez, bu yağışların oluşturabileceği muhtemel risklere karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

(HİV-Y)



23.05.2017 09:59:39 TSI

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