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Ormanda üretim tatbikatı yapıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 10:00
Ormanda üretim tatbikatı yapıldı
Ormanda üretim tatbikatı yapıldı

(Fotoğraflı)

Muammer Yıldız
YOZGAT (İHA) - Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Hizmet içi Eğitim Programı kapsamında düzenlenen üretim ve standardizasyon tatbikatı Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğünde yapıldı.
Yozgat Akdağmadeni İşletme Müdürlüğü Başçatak Orman İşletme Şefliği 30 Nolu bölmede yapılan üretim ve standardizasyon tatbikatına Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü personeli, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürlüğü şefleri, orman muhafaza memurları katıldı.
Tatbikatta, İşletme ve Pazarlama ile Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürlüğü teknik elemanları tarafından damga yapımı, ağaç kesme-devirme teknikleri, standardizasyon kuralları, üretim dosyasında bulunması gereken evrakların neler olduğu konularında bilgiler verildi. Daha sonra katılımcılara teorik bilgilerin arazide uygulaması yaptırıldı.
(MY-BMG-UY-)

23.05.2017 10:00:40 TSI
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