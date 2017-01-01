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Hisarcık'ta kitap okuma yarışması ödülleri dağıtıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 10:05
Hisarcık'ta kitap okuma yarışması ödülleri dağıtıldı

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilk, orta ve lise öğrencilerine yönelik bu yıl 5.'si düzenlenen 'Al götür, oku getir' konulu kitap okuma, anlama ve yorumlama yarışmasında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.
Belediye Düğün Salonunda düzenlenen kitap okuma, anlama ve yorumlama yarışması ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci, Milli Eğitim Şube Müdürleri Mehmet Ali Özdemir ve Abdulbari Alp tarafından 'Al götür, oku getir' konulu kitap okuma, anlama ve yorumlama yarışmasında ilk 10'a giren öğrencilerden ilk 3'e çeyrek, 4 ve 5.'ye 1 gram, 6.7.8.9 ve 10.'ya yarım gram altın hediye edildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek ve güven duygusunu geliştirmek; Türkçeyi doğru, güzel etkili kullanma becerisini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen 'Al götür, oku getir' konulu kitap okuma, anlama ve yorumlama yarışmasına ilkokul kategorisinde 235, ilçe finaline 160, ortaokul kategorisinde 378, ilçe finaline 108, lise kategorisinde ise 106, ilçe finaline 32 öğrenci katıldı. Yarışmada ilkokul kategorisinde 275, ortaokul kategorisinde 300, 108, lise kategorisinde 115 kitap temin edildi.(MA-EFE)

23.05.2017 10:05:42 TSI
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