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Hisarcık MYO'da mezuniyet balosu



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Üniversitesine(DPÜ) bağlı Hisarcık Meslek Yüksek Okulu'nda 2016-2017 akademik yılı 'Mezuniyet Balosu' düzenlendi.

Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Temsilciliğinin katkılarıyla Esire Termal Turizm Merkezi restoranında gerçekleşen baloda mezuniyet yemeğinin ardından öğrenciler mezuniyetlerini canlı müzik eşliğinde dans ederek ve halaylar çekerek attılar. Balonun mezuniyet pastası Öğrenci Temsilcisi Süleyman Köse tarafından kesildi. Havai fişek gösterileri ise ilgiyle izlendi. Ayrıca gecede en uyumlu çift yarışması yapıldı.

Balonun eğlenceli ve çok güzel geçtiğini belirten Öğrenci Temsilcisi Süleyman Köse, Mezuniyet Balosuna katılan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek tüm öğrenci arkadaşlarına bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.(MA-EFE)



23.05.2017 10:05:59 TSI

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