YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Uzun ve sağlıklı yaşam için yürüdüler

Uzun ve sağlıklı yaşam için yürüdüler

- 'Uzun Yaşamın Sırrı Sağlıklı Beslenme ve Harekette Saklı' sloganı ile yürüdüler



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Nazilli Kaymakamlığı, Nazilli Belediyesi ve Nazilli Müşerref Gündoğdu Ortaokulu ile ortaklaşa düzenlenen "Obeziteye karşı sende hareket et" adlı program Sümer Rekreasyon alanında gerçekleştirildi.



Nazilli Kaymakamı İbrahim ve Küçük Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte 'uzun yaşamın sırrı sağlıklı beslenme ve harekette saklı' slogan ile yürüyüş yapıldı. Nazilli Müşerref Gündoğdu Ortaokulu'nun bu yıl 2.'si organize ettiği ve Nazilli Belediyesi'nin destek verdiği programa Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Cihan Koçyiğit, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker, Uzun ve sağlıklı yaşam grubu Nazilli Belediyesi Eğitmenleri Utku Duru ve Raziye Aytekin Müşerref Gündoğdu Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.



Sabah saatlerinde Nazilli Sümer Rekreasyon alanında toplanan Müşerref Gündoğdu Ortaokulu Okulu öğrencileri ile birlikte geleneksel 'uzun yaşamın sırrı sağlıklı beslenme ve harekette saklı' sloganlı yürüyüş yapıldı. Yürüyüşün ardından Diyetisyen Dilek Gürman sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyle ilgili kısa bir konuşma yaptı. Dilek Gürman'ın konuşması akabinde Uzun ve sağlıklı yaşam grubu Nazilli Belediyesi Eğitmeni Raziye Aytekin etkinliğe katılan topluluğa sabah sporunu yaptırdı. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ında yer aldığı sabah sporundan sonra sağlıklı beslenmeye dikkat çekmek amacıyla meyve ikramı yapıldı.



Uzun yaşamın sırrı sağlıklı beslenme ve harekette saklı olduğunu vurgulayan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık böyle bir etkinlik ile farkındalık oluşturan Nazilli Müşerref Gündoğdu Okulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerini tebrik etti. Belediye Başkanı Alıcık; "Sağlıklı yaşam için bugün minik kardeşlerimle birlikte güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Sağlıklı yaşamak için yürümek ve sağlıklı beslenmek gerekiyor. Her geçen gün ilimizde opezite oranı artıyor. Bunun için vatandaşlarımızın bol bol yürümesi için bizlerde yürüyerek farkındalık oluşturmaya çalıştık. Kent yaşamı hareketi sınırlayan dar bir alan, bu nedenle sağlığımıza daha çok dikkat etmeliyiz ve kısa mesafelerde araç kullanmamalıyız. Kilo problemi yaşayan vatandaşlara önerim yaşamımızın merkezine sporu koymalıyız ve her gün düzenli spor yapmalıyız. Ben bu yoğun temponun içinde dahi hemen hemen her gün yürüyüş yapıp bir saat spor yapıyorum" dedi.

(MB-S)



23.05.2017 10:06:27 TSI

NNNN