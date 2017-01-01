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İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin projeleri göz kamaştırdı

- Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu'nda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleşen açılış törenine Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, şube müdürleri, okul müdürleri, idareciler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Şanlıer yaptı.

İnsanların merak etme duyusunun kıyamete kadar süreceğini kaydeden Şanlıer, "Bu yıl 2'ncisini düzenlediğimiz TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na hoş geldiniz. Gözlem, araştırma, inceleme, keşfetme ilk insandan beri insanın en önemli özelliğidir. İnsanoğlu merak etme duygusu, keşfetme duygusu olduğu sürece bu arayış kıyamete kadar sürecek. Bizler okulumuzun misyonu gereği öğrencilerimize, yaratıcımızın Kur'an kitabını öğretiriz. O ayetler üzerine düşünme becerisini kazandırırken yaratıcının kainat kitabını okuma, anlama, keşfetme becerisini bunun metodu olan bilimsel düşünme, araştırma ve çözüm üretme yöntemlerini de kazandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Müdür Şanlıer'in konuşmasından sonra okulun halk oyunları gösterisi gerçekleşti.

Halk oyunları gösterisinden sonra Kaymakam Kaya ve beraberindekiler Bilim Fuarının kurdelesini kestiler.

Kaymakam Kaya ve protokol üyeleri daha sonra hazırlanan 20 projeyi gezdiler. Projeleri tek tek inceleyen ve gezen protokol üyeleri öğrencilerden bilgi aldılar.

(KA-SO-Y)



23.05.2017 10:07:23 TSI

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