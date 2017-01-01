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Ladikli Mehmet Çelebi tanıtıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 10:07
Ladikli Mehmet Çelebi tanıtıldı
Ladikli Mehmet Çelebi tanıtıldı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Yerel Tarih Grubu tarafından "Ladikli Mehmet Çelebi"yi tanıtan bir konferans düzenlendi.
Samsun Kent Müzesinde düzenlenen konferansta, 15. yüzyılda yaşayan ve müzik ve kitap yazma alanında kendisini geliştiren Ladikli Mehmet Çelebi hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.
Konferansta sunum yapan Dr. Emin Dinççağ, "Ladikli Mehmet Çelebi, 15. yüzyılda, Osmanlı'da müzik alanında çok önemli işler yapmış, döneminde 3 kitap yazmış, 20. yüzyıla kadar müzik alanında onun gibi araştırma ve nazari bilgi ve eser üreten bir başka müzikolog yok diyebileceğimiz bir şahsiyettir. Ladik'te doğmuş bu şahsiyet hakkında pek bilgi yok. Zaten toplum onu unutmuş durumda. Aslında böyle, kültürümüzün köşe başlarını hatırlamak, kültürü temellendirmek bu şahsiyeti ve döneminin kültürel aktivitelerini gözden geçirmek turizme ve ülke kültürüne önemli bir kazançtır. Bu da kim dememek için, ne yapmış sorularını sormamak için, bilgilerimizi temellendirmek için, Türk sanat musikisinde 'kürdi' makamını adlandıran bu şahsiyeti tanımak ve tanıtmak herhalde Samsun'un Kültür adamlarına, yerel yönetimlerine ve özellikle de Ladik halkına düşüyor" dedi.
(ŞB-SLH-Y)

23.05.2017 10:07:38 TSI
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