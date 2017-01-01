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Darıcıda Mahallesinde yol genişletme

23 Mayıs 2017 Salı, 10:12
Darıcıda Mahallesinde yol genişletme
Darıcıda Mahallesinde yol genişletme

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından şehirlerarası terminalin bağlantı yollarına ilişkin kamulaştırma, yol açma ve yol genişletme çalışmaları yapılıyor. Buna ilişkin olarak, bir süre önce Ela Bahriye Oral bulvarının Aydınpınar caddesine bağlantısının ardından bu kez de aynı yolun terminal bağlantısı için çalışma yapılıyor.
Terminalin çevre bulvar ve caddelere bağlantıları için yol ağı genişletiliyor. Düzce Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü tarafından söz konusu program çerçevesinde Aydınpınar caddesinin terminale kadar yolun açılması için çalışma başlatıldı. Müdürlüğün kamulaştırma birimi tarafından yaklaşık 2 kilometrelik ve 25 metrelik yol için yer sahipleri ile görüşmeler ve ölçümler yapılıyor. Kamulaştırmanın tamamlanması ile birlikte Ela Bahriye Oral bulvarı Aydınpınar caddesine, sonrasında ise terminale bağlanacak.
(TT-AY)

23.05.2017 10:12:15 TSI
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