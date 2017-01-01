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Yazar Fatih Kalkınç'a ödül verildi

23 Mayıs 2017 Salı, 10:12
Yazar Fatih Kalkınç'a ödül verildi
Yazar Fatih Kalkınç'a ödül verildi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Osmaniye İlkokulu Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Sınıf Öğretmeni Özlem Özdemir tarafından başlatılan ve tüm okul öğretmenlerinin destek verdiği "Ailece Kitap Kurduyuz" projesi kapsamında veliler, Yazar Fatih Kalkınç'ın "Okul Evde Başlar" isimli kitabını okuyarak sınava girdiler.
Aynı zamanda öğrenciler de kendi sınıf seviyelerine uygun kitaplar okuyarak sınava girdiler. Gerçekleştirilen sınavlar sonucunda dereceye giren veliler ve öğrenciler için Osmaniye İlkokulu alt salonunda ödül töreni gerçekleştirildi.
Ödül törenine "Okul Evde Başlar" isimli kitabın yazarı Fatih Kalkınç da katıldı.Yazar anne babalarla keyifli bir seminer gerçekleştirerek çocuk eğitimiyle ilgili değerli bilgiler aktardı.
Seminer sonunda sınavda dereceye giren veli ve öğrenciler ödüllendirildi. Daha sonra veliler okudukları kitapları imzalatarak yazar Fatih Kalkınç'la birebir sohbet etme ve soru sorma imkanı buldular.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Ezer ve Şube Müdürü Özcan Kasım da törene katılarak projeye destek verdiler. 3 veliye gram altın ve plaketle onurlandırılırken, 12 öğrenciye ise paten ve madalya ile ödüllendirildi.
(TT-AY)

23.05.2017 10:12:48 TSI
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