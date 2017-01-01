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Başkan Keleş:"21 Mayıs yeni türkiye için tarihi bir gündür"

23 Mayıs 2017 Salı, 10:13
Başkan Keleş:"21 Mayıs yeni türkiye için tarihi bir gündür"
Başkan Keleş:"21 Mayıs yeni türkiye için tarihi bir gündür"

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta yapılan AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilmesine ilişkin bir mesaj yayınladı.
Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş 21 Mayıs'ta Ankara'da yapılan "AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu genel başkanlığı sonrasında yeniden genel başkanlığa seçilmesine ilişkin bir mesaj yayınladı. Türkiye Cumhuriyetinin tarihi bir kongreye şahitlik ettiğine dikkat çeken Başkan Mehmet Keleş "Yeni Türkiye'nin inşasında 21 Mayıs tarihi bir gündür. Cumhurbaşkanımız Kurucu Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kısa bir ayrılığın ardından yeniden aramıza döndü. Şimdi 16 Nisan Referandumunda attığımız "Yeni Türkiye"nin temellerini yükseltme zamanıdır. 'Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform' sloganı ile düzenlenen olağanüstü kongrede 998 gün sonra yeniden partisinin başına geçen Cumhurbaşkanımız ile birlikte Türkiye'yi 2023'e, 2053'e ve 2071'e hazırlayacağız. Kalıcı siyasi istikrar, hızlı ve etkili bir yürütme, güçlü yasama, güçlü yürütme, güçlü meclis, güçlü milletvekili, birlik ve uzlaşma ile daha güvenli ve huzurlu bir Türkiye'de güçlü yönetim, güçlü devlet vadeden Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemine geçiş sürecimizde bizler de üzerimize düşen her görevi en iyi şekilde yapacağız. Bu vesile ile Sayın Cumhurbaşkanımıza kurucusu olduğu partimize yeniden hoş geldiniz diyor, yeni dönemin Aziz Türk milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
(TT-

23.05.2017 10:13:01 TSI
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