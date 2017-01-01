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GKV'liler Olten Filarmoni Orkestrası Konserinde

23 Mayıs 2017 Salı, 10:15
GKV'liler Olten Filarmoni Orkestrası Konserinde
GKV'liler Olten Filarmoni Orkestrası Konserinde

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - İzmir Olten Filarmoni Orkestrası Konserine katılarak Filarmoni Okullarında incelemelerde bulunan GKV Özel Ortaokulu Öğrencileri müzik alanında bir çok deneyim yaşayarak merak ettikleri soruların yanıtını buldu.
Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Öğrencilerinden müziğe gönül veren genç yetenekler kültürel etkinlikler kapsamında İzmir Olten Filarmoni Orkestrası konserine katıldı. Konser öncesi öğrencileri ve öğretmenleri karşılayan Olten Filarmoni Orkestrası kurucusu Fatma Olten ve Olten Filarmoni Orkestrası Sanatçısı Akgün Çavuş, öğrencilere konser ve sanatçılar ile ilgili bilgiler verdi. Müzik alanında genç yeteneklerin geliştirilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Müzik Bölümü Başkanı Gökhan Hüsünbeyi İzmir Olten Filarmoni Orkestrası Konserine ve Filarmoni Okulunun müzik açısından Türkiye için önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek öğrencilerle yaptıkları ziyareti değerlendirdi. Bölüm Başkanı Hüsünbeyi yaptığı değerlendirmede, "Olten Filarmoni Orkestrası kurucusu Fatma Olten ve Olten Filarmoni Orkestrası Sanatçısı Akgün Çavuş bizlere gösterdikleri yakın ilgi çocuklarımızın sanata karşı bakış açılarını geliştirdi. Konser öncesi Şef İbrahim Yazıcı ile tanışan ve sanat ile ilgili sohbet eden gençlerimiz bu anları fotoğraflar ile ölümsüzleştirdi. Konserde Dünyaca ünlü Pan Flüt sanatçısı MarinGheras solist olarak yer aldı. Konseri büyük bir keyif ve ilgiyle izleyen öğrencilerimiz konser sonrasında sanatçılar ile tanışıp sohbet etti. Konserden büyük bir keyif ile ayrılan öğrencilerimiz bir sonraki günü Olten Filarmoni Sanat okulunda eğitim ile geçirdi. Filarmoni orkestrası sanatçılarından aldıkları keman ve piyano eğitimleri enstrümanında başarılı olan öğrencilerimize yetkinlik kattı. Kültürel ve Sanatsal düzlemde gerçekleşen bu ziyaret öğrencilerimize unutulmaz anlar yaşattı" dedi. İzmir Olten Filarmoni Orkestrası Konserine katılarak Filarmoni Okullarına gerçekleştirilen ziyarette Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Müzik Bölümü Başkanı Gökhan Hüsünbeyi ve İngilizce Öğretmeni Sefa Kurt rehberliğinde ki heyette GKV Özel Okulları öğrencilerinden Akın Nabioğlu, Elif Güzeldal, Ozan Arhan Yıldırım, Engin Güney, Sude Akın, Meriç İnal ve Alara Su İlkbaşaran yer aldı.
(SD-Y)

23.05.2017 10:15:57 TSI
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