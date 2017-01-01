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Kazım Karabekir'de 184 dairelik konutların temeli Bakan Özhaseki'nin katılımıyla atılacak



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KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Projesi ve Uygulaması kapsamında Kazım Karabekir Mahallesinde 4 blok halinde 184 dairelik Kentsel Dönüşüm Konutların Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile 26 Mayıs 2017 Cuma günü saat 13.30'da düzenlenecek tören ile temelinin atılacağını söyledi.

Melikgazi Belediyesinin kentsel dönüşüm projesini gerçekleştirmede SOSYAL KONUTLARIN büyük payı ve önemi olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç "KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUTLARI Melikgazi Belediyesinin en önemli yatırımıdır. Dönüşüm konutlarımız az ve çok katlı, asansörlü, kaloriferli gibi seçenekler çok cazip gelmektedir. Mülkünü bir veya birkaç daire ile MÜLK değişmenin gerçeği bu projenin temelini oluşturmaktadır. Sonuçta 1994 yılında başlatılan ve bugün bütün hızı ile devam eden modern yapılaşma Melikgazi İlçesinin Referans Belediye olarak anılmasına ve bilinmesine neden olmuş ve sonuçta Kayserimiz kazanmıştır. Bu amaç ile 4400'den fazla sosyal konut yaptırıldığı gibi, TOKİ konutlarından da bu amaç ile kullanılmak daire satın alınmıştır. Karabekir Mahallesinde temeli atılacak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki Dönüşüm Konutlar 4 bloktan oluşmakta olup 184 daire inşa edilecektir" dedi.

Karabekir Mahallesinde Şehit Mehmet Tansel Caddesinde yapımı gerçekleştirilecek olan ve 4 bloktan oluşan 184 dairelik sosyal konutlar ile kentsel dönüşüm için bir çalışmanın daha yerine getirilmiş olacağını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, temel atma törenine tüm halkımızın davetli olduğunu sözlerine ekledi.

(AÖ-Y)



23.05.2017 10:17:26 TSI

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