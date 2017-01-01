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Alaçam'da içme suyu sorunu çözülecek



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SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Alaçam ilçesi kırsalındaki mahallelerin içme suyu sorununu çözeceklerini açıkladı.

Alaçam ilçesi Etyemez, Bekiroğlu ve Killik Mahalleleri içme suyu inşaatı yapım işi projesinin 3 milyon TL'ye mal olacağını söyleyen Kamil Demircioğlu, "Proje tamamlandığında, Alaçam ilçesinin kırsal yerleşim bölgelerinde yer alan Etyemez, Bekiroğlu ve Killik Mahallelerinde su sorunu kalmayacak. İçme suyu hatları ve depo inşaatı çalışmaları ise yoğun tempo da devam ediyor" dedi.

Bu projeye 7 ay önce başladıklarına kaydeden Demircioğlu, şunları söyledi: "Projede şimdiye kadar 20 kilometre içme suyu hattı döşendi. Toplam da ise 35 kilometre içme suyu hattı döşenecek. Projenin 2017 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor."

SASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanı Cihan Güller ise 2 adet 30 metre küp içme suyu deposu, 1 adet sondaj binası, 1 adet terfi binası ve 13 adet vana odası (basınç kırıcı) yapılacağını ve proje kapsamında ayrıca 5 adet 30 metre küp içme suyu deposunun tadilatı çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Öte yandan, İçme Suyu Daire Başkanlığından proje kontrolörü İnşaat Mühendisi Melek Tüfek ile İnşaat Teknikeri Ali Ocak, devam eden içme suyu çalışmaları hakkında yüklenici firma yetkilerinden bilgi aldı.

(SAM-SLH-Y)



23.05.2017 10:19:32 TSI

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