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Döşemealtı'nda Camiler Ramazana hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediyesi tarafından 3 yıl önce kurulan Cami Temizleme ekibi, Ramazan ayı öncesi çalışmalarına hız verdi. 5 kişilik temizlik ekibi, Ramazan ayına sayılı günler kala ilçe genelinde 58 Camii ve 2 Mescit de temizlik yapıp gül suyu ile yıkıyor.

Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede bulunan Camii ve Mescitlerde temiz çalışmasına hız verdi. İbadethanelerde halıları yıkayan, kapı, pencere ve ayakkabılıkları silen, Cami temizleme ekibi, mihrab, minber, vaaz kürsüsü, camlar, şadırvan, abdesthane, tuvaletler ve bahçeler olmak üzere ilçede bulunan cami ve mescitleri baştan aşağıya temizliyor. Ekipler ayrıca her temizlik sonrası camilere gül suyu sıkıyor.



58 Cami ve 2 Mescit düzenli temizleniyor

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in isteğiyle kurulan Cami Temizleme ekibi iş programı dahilinde İlçe genelinde bulunan 58 Cami ve 2 Mescit'in tamamın da sürdürdüğü çalışmalar ile ibadethanelerin sürekli temiz kalması sağlanıyor.

(SÇ-SÇ-Y)



23.05.2017 10:22:48 TSI

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