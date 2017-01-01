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Türkiye'nin hububat ihracatında söz Güneydoğu'nun



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GAZİANTEP (İHA) - Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Mahsum Altunkaya, Türkiye'nin hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında söz sahibi bölgenin Güneydoğu olduğunu söyledi.

Altunkaya başkanlığında toplanan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri yönetim kurulu, sektördeki gelişmeleri ve ihracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Altunkaya, yaptığı açıklamada, sektör temsilcilerinin yenilikçi yaklaşımlarla dünyanın farklı bölgelerine ihracat yaptığını söyledi. Ortadoğu'dan Avrupa'ya, Asya'dan Afrika'ya hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yaptıklarını ifade eden Altunkaya, bunun da kolay olmadığını vurguladı. 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde 721 milyon 484 bin dolarlık ihracat yaptıklarını hatırlatan Başkan Altunkaya, ihracat içerisinde buğday unu, bitkisel yağlar ve makarnanın öne çıktığını kaydetti. Bu ürünlerin ihracatta ilk üç sırada yer aldığını anlatan Altunkaya, 4 aylık dilimde 182 milyon 315 bin dolarlık buğday unu, 135 milyon 383 bin dolarlık bitkisel yağ ve 97 milyon 51 bin dolarlık da makarna ihracatı yapıldığına da dikkat çekti.

Ortadoğu ülkeleri ihracatı sırtlıyor

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Mahsum Altunkaya, sektörün önemli bir diliminin Ortadoğu ülkelerine çalıştığını vurgulayarak, "Dünyanın farklı noktalarına ihracat yapıyoruz ama bu satışların büyük bir kısmını Ortadoğu'ya gerçekleştiriyoruz. 4 ayda Ortadoğu'ya 547 milyon 711 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken Afrika ülkelerine 127 milyon 200 bin dolarlık dış satım yaptık. İhracatın kalan kısmını da diğer bölgelere gerçekleştirirdik. Ülke olarak değerlendiğimiz de ise ihracatımızın yarısından fazlasını Irak'a yapıyoruz. 449 milyon 402 bin dolarla Irak ihracatımızı adeta tek başına taşıyor. Irak'ı önemsiyoruz ama diğer ülkelere ihracatın artırılması için çıkarmalarda bulunuyoruz. Sektöre ilişkin fuarları atlamıyoruz ve bu fuarların büyük katkısını görüyoruz. Birkaç sene sonra diğer kıt'alarda da ihracatımızın daha iyi yerlere geldiğini göreceğiz" dedi.

Türkiye'nin hububat ihracatında söz sahibinin Güneydoğu Bölgesi olduğunu ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Mahsum Altunkaya, "Türkiye'den bu yılın 4 aylık diliminden 2 milyar 230 milyon 439 bin dolar olarak kayıt altına alındı. Bu ihracatın 720 milyon 484 bin dolarlık kısmını bölge ihracatçısı karşıladı. Güneydoğu'yu, İstanbul İhracatçı Birlikleri 590 milyon 750 bin dolarla takip ederken 3'üncü en fazla ihracat yapan bölge ise 415 milyon 437 bin dolarla Akdeniz İhracatçı Birlikleri oldu. Bölge ihracatçısına ülkemizin ihracatına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(SD-Y)



23.05.2017 10:27:10 TSI

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