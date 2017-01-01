ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Türkiye'nin hububat ihracatında söz Güneydoğu'nun

23 Mayıs 2017 Salı, 10:27
Türkiye'nin hububat ihracatında söz Güneydoğu'nun
Türkiye'nin hububat ihracatında söz Güneydoğu'nun

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Mahsum Altunkaya, Türkiye'nin hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında söz sahibi bölgenin Güneydoğu olduğunu söyledi.
Altunkaya başkanlığında toplanan Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri yönetim kurulu, sektördeki gelişmeleri ve ihracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Altunkaya, yaptığı açıklamada, sektör temsilcilerinin yenilikçi yaklaşımlarla dünyanın farklı bölgelerine ihracat yaptığını söyledi. Ortadoğu'dan Avrupa'ya, Asya'dan Afrika'ya hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yaptıklarını ifade eden Altunkaya, bunun da kolay olmadığını vurguladı. 2017 yılı Ocak-Nisan döneminde 721 milyon 484 bin dolarlık ihracat yaptıklarını hatırlatan Başkan Altunkaya, ihracat içerisinde buğday unu, bitkisel yağlar ve makarnanın öne çıktığını kaydetti. Bu ürünlerin ihracatta ilk üç sırada yer aldığını anlatan Altunkaya, 4 aylık dilimde 182 milyon 315 bin dolarlık buğday unu, 135 milyon 383 bin dolarlık bitkisel yağ ve 97 milyon 51 bin dolarlık da makarna ihracatı yapıldığına da dikkat çekti.
Ortadoğu ülkeleri ihracatı sırtlıyor
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Mahsum Altunkaya, sektörün önemli bir diliminin Ortadoğu ülkelerine çalıştığını vurgulayarak, "Dünyanın farklı noktalarına ihracat yapıyoruz ama bu satışların büyük bir kısmını Ortadoğu'ya gerçekleştiriyoruz. 4 ayda Ortadoğu'ya 547 milyon 711 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken Afrika ülkelerine 127 milyon 200 bin dolarlık dış satım yaptık. İhracatın kalan kısmını da diğer bölgelere gerçekleştirirdik. Ülke olarak değerlendiğimiz de ise ihracatımızın yarısından fazlasını Irak'a yapıyoruz. 449 milyon 402 bin dolarla Irak ihracatımızı adeta tek başına taşıyor. Irak'ı önemsiyoruz ama diğer ülkelere ihracatın artırılması için çıkarmalarda bulunuyoruz. Sektöre ilişkin fuarları atlamıyoruz ve bu fuarların büyük katkısını görüyoruz. Birkaç sene sonra diğer kıt'alarda da ihracatımızın daha iyi yerlere geldiğini göreceğiz" dedi.
Türkiye'nin hububat ihracatında söz sahibinin Güneydoğu Bölgesi olduğunu ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Başkanı Mahsum Altunkaya, "Türkiye'den bu yılın 4 aylık diliminden 2 milyar 230 milyon 439 bin dolar olarak kayıt altına alındı. Bu ihracatın 720 milyon 484 bin dolarlık kısmını bölge ihracatçısı karşıladı. Güneydoğu'yu, İstanbul İhracatçı Birlikleri 590 milyon 750 bin dolarla takip ederken 3'üncü en fazla ihracat yapan bölge ise 415 milyon 437 bin dolarla Akdeniz İhracatçı Birlikleri oldu. Bölge ihracatçısına ülkemizin ihracatına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(SD-Y)

23.05.2017 10:27:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Domotex'te sağlık için Anka'ya koştular
YEREL

DOMOTEX'TE SAĞLIK İÇİN ANKA'YA KOŞTULAR
GKV'liler Olten Filarmoni Orkestrası Konserinde
YEREL

GKV'LİLER OLTEN FİLARMONİ ORKESTRASI KONSERİNDE
Güneydoğu'dan 721 milyon dolarlık ihracat
YEREL

GÜNEYDOĞU'DAN 721 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

&quot;Gaziantepspor'un tekrar başaracağına inanıyorum&quot;
YEREL

"GAZİANTEPSPOR'UN TEKRAR BAŞARACAĞINA İNANIYORUM"
Gaziantep'te çocuk evlilikleriyle mücadele
YEREL

GAZİANTEP'TE ÇOCUK EVLİLİKLERİYLE MÜCADELE

10. Domotex Turkey Halı Fuarı
YEREL

10. DOMOTEX TURKEY HALI FUARI
Danıştay Başkanı Güngör:
YEREL

DANIŞTAY BAŞKANI GÜNGÖR:
Mezarlığa bırakılan bebek Gaziantep'te yaşama tutundu
YEREL

MEZARLIĞA BIRAKILAN BEBEK GAZİANTEP'TE YAŞAMA TUTUNDU
Mahalle Muhtarı kansere yenik düştü.
YEREL

MAHALLE MUHTARI KANSERE YENİK DÜŞTÜ.
Gaziantep'te bin işletmeye 10 milyon TL destek ödemesi yapıldı
YEREL

GAZİANTEP'TE BİN İŞLETMEYE 10 MİLYON TL DESTEK ÖDEMESİ YAPILDI
Annesinin kıkırdağından kulak yapılan hasta
YEREL

ANNESİNİN KIKIRDAĞINDAN KULAK YAPILAN HASTA

Arabanlı Çiftçilerden Başkan Şahin'e Teşekkür
YEREL

ARABANLI ÇİFTÇİLERDEN BAŞKAN ŞAHİN'E TEŞEKKÜR
HKÜ akademisyenleri kardeş ülke Azerbaycan'da
YEREL

HKÜ AKADEMİSYENLERİ KARDEŞ ÜLKE AZERBAYCAN'DA
Çaldıkları kamyonet devrilince yakalandılar
YEREL

ÇALDIKLARI KAMYONET DEVRİLİNCE YAKALANDILAR

Gaziantep uluslararası dağ bisikleti yarışlarına ev sahipliği yaptı
YEREL

GAZİANTEP ULUSLARARASI DAĞ BİSİKLETİ YARIŞLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Halı fuarının sağlık sponsoru NCR
YEREL

HALI FUARININ SAĞLIK SPONSORU NCR
Avrupa şampiyonu Fenerbahçe'ye Şehitkamil'den özel jest
YEREL

AVRUPA ŞAMPİYONU FENERBAHÇE'YE ŞEHİTKAMİL'DEN ÖZEL JEST
Kahvelipınar kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
YEREL

KAHVELİPINAR KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Eski Nizip yolu genişliyor
YEREL

ESKİ NİZİP YOLU GENİŞLİYOR
Şehitkamil zabıtasından Ramazan denetimi
YEREL

ŞEHİTKAMİL ZABITASINDAN RAMAZAN DENETİMİ
7 aylık bebeğe stent takıldı
YEREL

7 AYLIK BEBEĞE STENT TAKILDI
UNESCO işbirliğinde
YEREL

UNESCO İŞBİRLİĞİNDE
Danıştay Başkanı Güngör'den Fatma Şahin'e ziyaret
YEREL

DANIŞTAY BAŞKANI GÜNGÖR'DEN FATMA ŞAHİN'E ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Hülya Koçyiğit'ten yeni haber var
FİSKOS

HÜLYA KOÇYİĞİT YOĞUN BAKIMA ALINDI

 1
  • 2 Ölüler burada defnediliyordu! O mezarlığın sırrı çözüldü
  • 3 Bilgisayar efekti gibi görünüyor ama...
  • 4 İngiltere'de konser sırasında patlama!