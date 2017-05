YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi: "Sanayisi olmayan hiçbir ülkenin başarı şansı yok"

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Sanayi Odası Mayıs Ayı Meclis toplantısı gerçekleştirilirken, toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, "Sanayisi olmayan hiçbir ülkenin başarı şansı yok" dedi.

KAYSO Toplantı Salonu'nda yapılan Meclis Toplantısı'nın açılışında konuşan Meclis Başkanı Abidin Özkaya ülke sanayisi için olumlu gelişmelerin olduğunu vurgulayarak, "Türkiye sanayisi yılın ilk 3 ayında yüzde 2,2 civarında sanayi üretim endeksinde artış göstermiştir. İlk 3 ayda da büyümemiz yaklaşık 2,8 civarına gelmiştir. Mart ayı üretim endeksimiz bir önceki aya göre 1,3 artmış, geçen yıl Mart ayına göre de ilk 3 ayda 2,2 civarında artmıştır. İhracatımızda olumlu bir gelişme meydana gelmiştir. Her ne kadar beklentimiz oranında ivme yukarı çok hızlı olmasa da taban görülmüş yukarıya doğru 'v' şekline dönmüştür. İnşallah yeni sistemden sonra ihracatımızın, yatırımlarımızın, sanayimizin çok daha hızlı gideceğinden eminiz. Son 7 ayın en yüksek tüketici güven endeksini Mayıs ayı itibariyle yakalamış bulunmaktayız. Türkiye'ye son 6 ayda uluslar arası derecelendirme kuruluşlarının 'Türkiye'ye yatırım yapılamaz' seviyesine düşürdükten sonra Türkiye hisse senetlerini 1,5 milyar dolar ve devlet iç borçlanma senetlerine de 1,7 milyar dolar giriş olmuştur" dedi.

Toplantıda konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi ise yine son zamanlarda hükümetin aldığı tedbirlerle birlikte önemli gelişmeler olduğunu ifade ederek, "28 Nisan 2017 tarihinde bildiğiniz gibi Odalar Borsalar Birliği'nde sanayi odası başkanları ve büyük illerin ticaret ve sanayi odalarıyla birlikte bir çalışma yaptık. Bilim, Sanayi Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda çeşitli bakanlıklarımızın birlikte hazırlamış olduğu bir paket var. Bu Üretim Reform Paketi. Bildiğiniz gibi hükümetimiz gerek finans gerek istihdam gerekse üretimle ilgili bunların maliyetlerini düşürmekle ilgili bir takım önlemler aldı. KOSGEB destekleri verdi, Eximbank kredilerini artırdı, mobilyada bizim çok arzu ettiğimiz KDV'yi yüzde 18'den 8'e düşürülmesi, beyaz eşyada ÖTV'nin kaldırılması, tapu harçlarının düşürülmesi, metrekare vergi değeri 500 ila bin TL arasında olan konutların KDV'lerini yüzde 18'den 8'e düşürülmesi gibi birçok gelişmeler oldu" diye konuştu.

Ülkenin gelişmesi ve büyümesinde sanayinin önemine değinen Büyüksimitçi, "Gümrük ve ticaret bakanımızın geçenlerde açıklamış olduğu bir takım istatistik değerler var. İlk 4 ayda yaklaşık 20 milyar liralık rehin sözleşmesi yapıldı. Bu da başarıya ulaşmış görünüyor. Gümrük ve Ticaret bakanımıza ve Odalar ve Borsalar Birliği başkanımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bildiğiniz gibi sanayisi olmayan hiçbir ülkenin başarılı olma şansı yok. Sadece hizmetler sektörüyle bir anlık zenginlik yaşayan ülkelerin en ufak kriz dönemlerinde baş aşağı düştüğü, borçlandığı hatta iflasın eşiğine geldiği bir takım ülkeler görüyoruz. Avrupa Birliği ülkeleri içinde de görüyoruz. Dolayısıyla biz sanayimizi çağın şartlarına uygun biçimde teknoloji ve bilgiye dayalı olarak büyütmeli ve üretim yapmak zorundayız. Sayın cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde olması hedefi için sanayiciler olarak bizlerin, kamu kurum ve kuruluşların, çalışanların, yani toplumun her kesiminin ülkenin sağlıklı büyümesi ve kalkınması için gayret etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Bu ayki meclis Toplantısının misafiri olan Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, ilçenin sanayicilere her zaman ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu dile getirerek, "Talas gerçekten geçmişine baktığınızda çok kadim bir ilçe. Amerikan Koleji'nden tutun da papaz okuluna kadar farklı altyapısı olan, Rumların, Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bir ilçe. Dolayısıyla tarihi altyapısı çok kuvvetli. Restorasyona önem veriyoruz. Şuanda Talas'ın yeni bir restorasyonu yapılmış bir mahallesini inşallah hizmete açacağız. Tablakaya Mahallesinde son 2 yıldır büyük bir yatırım yaptık. Büyükşehirimiz de destek veriyor. İnşallah Ürgüp-Kapadokya'ya yakın güzel bir turizm bölgesi ortaya çıkarmaya çalışacağız. Tabi sanayicilerimizin en büyük ihtiyaçlarından birisi de misafirleri geldiğinde sanayi tesisi haricinde gösterilecek yer olması. Biz her zaman sizlerin emrindeyiz. Talas'ta faytonumuz var, tarihi eserlerimiz var, yamaç paraşütünden yer altı şehrine kadar hakikaten çok güzel imkanlar var. bu tür ihtiyaçlarınız olduğunda Talas her zaman için ev sahipliğini yapacak misafirhaneniz olarak düşünebilirsiniz. Siyaset çok önemli diye düşünüyorum, Kayseri'de de hep maalesef ticaret erbabı çıkmış. 3 senedir siyasete girmiş birisi olarak siyasetin şuanda en önemli şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü ülkenin önünü açan veya kapatan tamamen siyasettir. Suriye bugünkü durumu yaşıyorsa siyasetten dolayı, Filistin'deki, Mısır'daki olayların tamamı siyasettir. Türkiye'nin geçmişine ve bugününe baktığınızda ülke gelişiyorsa siyasetten dolayı gelişiyor. Dolayısıyla Kayseri'de siyaset yapacak çekirdek ekibin, genç ekibin altyapısının hazırlanması gerektiğini düşünüyorum. Aksi taktirde bizim ilerlememiz çok zor. Bizim yurt dışına daha fazla açılmamız gerekiyor. Kayseri'den daha fazla sanayicinin yurt dışına kesinlikle açılması lazım" dedi.

Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşülerek oylandı. Toplantı anısına Talas Belediye Başkanı Palancıoğlu'na hediye takdim edildi.

