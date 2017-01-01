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Tanpınar finalistleri ödüllerini alıyor

23 Mayıs 2017 Salı, 10:28
Tanpınar finalistleri ödüllerini alıyor
Tanpınar finalistleri ödüllerini alıyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Kepez Belediyesi'nin düzenlediği Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın finalistleri, 26 Mayıs'ta düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.
Kepez Belediyesinin üçüncü kez düzenlediği 'göç hikayeleri' temalı Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın kazananları, 26 Mayıs'ta ve saat 14.00'de Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenecek tören ile ödüllerini teslim alacak. Ulusal düzeydeki yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından 85 kişi katıldı. Birinciye 5 bin, ikinciye 4 bin, üçüncüye 3 bin ve bir kişiye 2 bin lira teşvik ödülü verileceği törene, edebiyat ve mimariye önem veren Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü de katılacak.

Cumhuriyetin ilk öğretmenlerinden
Şair, roman- deneme- araştırma yazarı ve siyasetçi Ahmet Hamdi Tanpınar, Cumhuriyet neslinin ilk öğretmenlerinden. Kepez Belediyesi'nin genç yeteneklere ufuk açması ve unutulmaması için adını verdiği yarışmaya ilham kaynağı olan Tanpınar, sanatçı kişiliğinin ortaya çıkmasında öğretmeni Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim'den izler taşıyor. Hece vezniyle ilk kez kaleme aldığı şiirlerinde, imge zenginlikleri ve müzikal nitelikleriyle dikkat çekiyor.
(SÇ-SÇ-Y)

23.05.2017 10:28:04 TSI
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