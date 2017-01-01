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Niğde Belediyesi Devlet Bahçeli Bulvarında değişime devam ediyor



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Değişimin en hızlı yaşandığı bölgelerden olan Bor Yolunda bir yandan bisiklet yolu çalışması yapılırken diğer yandan da Dr. Devlet Bahçeli Bulvarında değişim ve yenileme çalışmaları yapılıyor.

Altyapıdan üstyapıya değişimin yapılacağı Devlet Bahçeli Bulvarının etrafı da vatandaşın piknik yapabileceği mesire alanı haline getiriliyor.

Modern şehircilik anlayışıyla çalışmaların kent genelinde sürdürüldüğünü söyleyen Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan ''Yollarımızın kalitesini artırmak ve standardını yükseltmek adına yoğun bir tempoyla çalışıyoruz'' dedi.

Alt yapıdan üstyapıya her şeyi yeniliyoruz

Niğde Belediyesi şehir içi arterlerin trafik akışını rahatlatmak üzere yeni yol ve kavşak çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Devlet Bahçeli Bulvarındaki çalışmaların tamamlanmasıyla bisiklet ve yürüyüş yolları, mesire alanı ve modern yapısıyla şehre önemli bir değer katacağını söyleyen Belediye Başkanı Akdoğan güzergah üzerinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan Devlet Bahçeli Bulvarı'nda yaptığı açıklamada '' Bu yolun kalitesini artırmak, etrafını mesire alanı haline getirmek için burada bir çalışma başlattık. Çalışma kapsamında öncelikle bu yol üzerinden araçların gitmesi zorlaşmış olan eski asfaltı kaldırıyoruz. Bundan sonraki süreçte ise buranın kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu altyapısının tamamının değişmesini sağlayacağız. Üzerini de sıcak asfalt karışımıyla kapatacağız'' diye konuştu.

Trafik akışını rahatlatmış olacağız

Çalışmalar sonunda şehir içi trafiğini rahatlatacak şekilde bir bağlantı yolu olacağını vurgulayan Akdoğan '' Kızılca Deresindeki ıslah çalışmalarının da tamamlanmasıyla derenin sağ ve sol güzergahından iki tane ayrı yolu da Devlet Bahçeli Bulvarı'na bağlayacağız. Ayrıca şehrimizin Derbent Kavşağından geçişin bir bölümünü bulvarımıza yönlendirerek hem Derbent Kavşağı trafiğini rahatlatacağız hem de organize sanayi bölgesine, üniversiteye ve Ankara istikametine gidecek araçlarımızın da ulaşımını kolaylaştırmış olacağız'' ifadelerini kullandı.

Şehrimizin yeşilini artırma gayreti içindeyiz

Bisiklet ve yürüyüş yolunda devam eden çalışmaları da inceleyen Belediye Başkanı Faruk Akdoğan MEDAŞ kavşağından başlayan bisiklet yolunun üçte birlik kısmının bittiğini üçte ikilik kısmının ise 15 gün içinde bitirileceğini belirtti. Modern peyzaj çalışmalarıyla birlikte 10 kilometreye yakın bir bisiklet ve yürüyüş yolu yapılacağının altını çizen Akdoğan '' Şehrimizi güzelleştirmek, şehrimizin yeşilini ve dikili olan ağaç sayısını artırma gayret içerisindeyiz'' şeklinde konuştu.

(MB-YE-AÖ-Y)



23.05.2017 10:28:51 TSI

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