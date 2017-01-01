YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Niğde Belediyesi Ramazan'a hazır

Niğde Belediyesi Ramazan'a hazır



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi'nin Ramazan geleneğini yaşatmak ve Ramazan'da toplumsal kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlediği mahalle iftarları bu yıl da devam ediyor.

12 mahallede kurulacak olan iftar sofralarının ilki 29 Mayıs Pazartesi günü Fatih Sultan Mehmet Camii'nin açılışıyla birlikte gerçekleştirilecek.

Niğde Belediyesi Ramazan ayında geleneksel hale getirdiği mahalle iftarlarıyla, Ramazan ayının manevi iklimini ve bereketini yaşatmaya devam edecek. Belediyenin 12 ayrı mahallede kuracağı iftar sofrası sayesinde aynı sofrada buluşacak olan binlerce vatandaş, Ramazan ayının coşkusunu ve maneviyatını huzur içinde hep birlikte yaşayacak.

12 ayrı mahallede iftar sofrası

Ramazan ayının tüm islam alemine hayırlar getirmesini dileyen Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan bu sene 12 ayrı mahallede iftar sofrası kurulacağının müjdesini verdi. Akdoğan, '' Niğde Belediyesi olarak Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde bu sene de Ramazan programı hazırladık. Geçen sene 1000-1500 kişilik iftarlar düzenlemiştik bu sene sayıyı artırarak inşallah 2000 ile 5000 kişilik mahalle iftarları kuracağız. Amacımız o mahallenin en zenginiyle en fakirini aynı sofrada bir araya getirmek, aynı kaptan yemek yemek. Kuracağımız mahalle iftarlarımızla birbirimizi görme, tanıma ve birbirimizle dertleşme imkanı bulacağız. İnşallah Niğde Belediyesi olarak bu etkinliğimizi en iyi ve Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde idrak edeceğiz. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum'' dedi.

Bu arada ilki 29 Mayıs Pazartesi günü Fatih Sultan Mehmet Camii'nin açılışıyla gerçekleştirilecek olan mahalle iftarları şu şekilde devam edecek.

31 Mayıs Çarşamba Paşa Camii, 2 Haziran Cuma Niğde Evleri, 5 Haziran Pazartesi İlhanlı Mah., 8 Haziran Perşembe Kent Meydanı, 10 Haziran Cumartesi Selçuk Mah.,12 Haziran Pazartesi Özbelde, 14 Haziran Çarşamba Dere Mah., 16 Haziran Cuma Efendibey Mah., 19 Haziran Pazartesi İlhanlı TOKİ

21 Haziran Çarşamba Perşembe Pazarı, 23 Haziran Cuma Şahinali Mah.

(AÖ-Y)



23.05.2017 10:29:28 TSI

NNNN

