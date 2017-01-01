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Bilecik'teki 9 liseden mezun olan 985 öğrenci hep birlikte kep attı

- Belediye Başkanı Selim Yağcı;

- "Bilecik'imizde bir ilk olarak ortak mezuniyet töreni gerçekleştirmenin hazzını ve gururunu yaşıyoruz"



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Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 9 liseden mezun olan 985 öğrenci, düzenlenen ortak törende kep attı.

Bilecik Edebali Stadyumunda yapılan mezuniyet törenine Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, liselerden mezun olan öğrencilerin sevincini mutluluğunu, heyecanını biraz da hüznünü paylaşmak üzere bu gurur verici günde öğrencilerin yanında olmak istediklerini ifade etti. Durmuş, öğrencilere seslenerek, "Ürkek, heyecanlı, karmakarışık duygularla gelmiş olduğunuz okullarınıza bugün mutlu bir sonla veda etme günüdür. İnanıyorum ki, okullarda aldığınız bilgi birikimiyle hayattaki amaçlarına kolayca ulaşacaksınız. Ülkemizin gelişmesine, vatanımızın çağdaş medeniyetler düzeyinin üzerine çıkmasına değerli katkılarınız olacaktır. Bunun için size inanıyor ve güveniyoruz. Eğitim süreci içerisinde bir yandan sizleri yararlı bilgilerle donatmaya, diğer yandan da duygu, beden ve ruh düzeyi açısından eğitmeye çalıştık. Bir takım eksikleriniz olsa bile ilerleyen süreçte bunları telafi edecek iyi insan iyi vatandaş olabilme idealine okullarınızdan aldığınız eğitimle ulaşacaksınız. İnanıyorum ki, gelecekte öğretmenlerinizin ailenizin ve milletinizin övüncü ve güvenci olacaksınız" dedi.

"Bilecik'imizde bir ilki daha gerçekleştirmenin hazzını ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı ise, Bilecik'te bir ilki gerçekleştirmenin hazzını ve gururunu yaşadıklarını belirterek, "Her şeyi birlik ve beraberlik içinde yaptığımızda çok daha anlamlı oluyor. Daha önceki mezuniyetlerimiz her bir okulun kendisinin gerçekleştirdiği programlar ile oluyordu. Bugün geldiğimiz noktada ise Okul Aile Birliklerimiz ve velilerimiz bizlere Bilecik Belediyesi olarak bu anlamda birlikte bir mezuniyet programı tertip edilmesi talebinde bulundular. Bizler de böyle bir organizasyonun sayın Valimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün onayı ile yapılabileceğini söyledik ve valiliğimizin koordinasyonunda; Milli Eğitim Müdürlüğü ve belediyemiz işbirliğinde güzel bir program düzenledik. Sevgili gençler, sizler bugün mezun oluyorsunuz. Bu sizler için bir sonuç değil, yeni bir başlangıç demektir. Sizler bugün hayatınızın önemli bir safhası olan liseyi bitirdiniz ve İnşallah önünüzdeki üniversite hayatına da kavuşur ve en güzel şekilde mezun olursunuz. Sevgili gençler sizleri seviyoruz ve sizlere güveniyoruz. Sizler Ertuğrulgazi'nin, Hayme Ana'nın torunları, Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarısınız. Sizler 2023 hedefleri olan Türkiye'nin aydınlık geleceğisiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği muasır medeniyetler seviyesine ülkemizi sizler çıkaracaksınız. Cenabı Allah yolunuzu ve bahtınızı açık etsin" dedi.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrenciler tarafından seneye mezun olacak öğrencilere sancak devir teslim töreninin yapılması, okul birincisi olarak mezun olan öğrencilere plaketlerinin verilmesi, dereceye giren öğrencilerin kütüğe isimlerinin yazılı olduğu mezuniyet tabelasını çakması, Bilecik İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sağlık andını okuması, öğrencilerin keplerini havaya atması, yerel sanatçı Cihan Yıldız tarafından konser verilmesiyle program sona erdi.

(CKT-İS-Y)



23.05.2017 10:50:52 TSI

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