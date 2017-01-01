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Tunceli arıtma tesisi için çalışmalar başladı



(Fotoğraflı)



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Tunceli Belediyesi, merkez İnönü Mahallesi'nde pis suların arıtılması amacıyla paket arıtma tesisi inşaat çalışmalarına başladı.

Bu yıl içinde işletmeye alınması planlanan ve yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli arıtma tesisiyle merkez İnönü Mahallesi, organize sanayi bölgesi, TOKİ ve afet konutlarının pis sularını arıtmayı planlıyor. Çalışmaya ile ilgili Tunceli Belediyesi, paket arıtmayla arıtılacak suların 450 metre uzunluğunda bağlantı hattı ile Pülümür Çayı'na deşarj edileceğini bildirdi.

Belediyenin yapacağı arıtma tesisinin işletmeye alınması ile Pülümür Çayı'na karışan pis su kaynaklı kirliliğin de önüne geçileceği bildirildi.

(ET-HİV-Y)



23.05.2017 10:53:08 TSI

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