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SEYMER yıl sonu sergisi açıldı

23 Mayıs 2017 Salı, 10:57
SEYMER yıl sonu sergisi açıldı
SEYMER yıl sonu sergisi açıldı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Seyhan Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi (SEYMER) geleneksel yıl sonu sergisi açıldı. Adana 75. Yıl Sanat Merkezi'nde açılan sergiyle Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Seyhan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Dalak katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar kadınlara önem verdiklerini ve kadınların el emeği göz nuru ürettiği ürünlerin değerini bildiklerini söyledi. Karalar, "Desteklerini sürdürdüğümüz bu çalışmaları daha da üst düzeye çıkartmak için üstümüze düşeni yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Bu sizin için önemli. 1 yıl uğraş veriyorsunuz, emek veriyorsunuz, birikiminizi kullanıyorsunuz ve bu birikiminizi senede 1 gün sergiliyorsunuz. Herhalde son derece duygulu ve anlamlı bir gün sizin için. Bütün Türkiye'nin mutlu ve kardeşçe yaşamasını arzu ediyoruz. Ama birinci derce görevimiz Seyhanlı Her kadınımız evinde huzurlu, kentinde mutlu oluncaya kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kadılarımız mutlu olursa bizde mutlu oluruz" şeklinde konuştu.
Seyhan Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Dalak'ta sergiye emeği geçenlere teşekkür etti. Dalak, "1 yılın sonundaki ürünler vitrine çıkıyor. Ben her zaman söylerim, bir üretici ürünü ile öğünür, çiftçi hasadı ile harman zamanındaki ürünü ile öğünür. Seyhan Halk Eğitim Merkezi olarak da bizler burada birazdan izleyeceğiniz ürünlerle iftihar edeceğiz. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi törene katılanlar tarafından birlikte kesildi. Sergide yer alan el emeği göz nuru ürünler açılışı yapan protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
(ELF-Y)

23.05.2017 10:57:25 TSI
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