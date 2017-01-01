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80 pehlivan boğa kozlarına Atça'da paylaştı

23 Mayıs 2017 Salı, 11:01
80 pehlivan boğa kozlarına Atça'da paylaştı
180 pehlivan boğa kozlarına Atça'da paylaştı
- Sultanhisar'daki Boğa Güreşleri Nefes Kesti

(Fotoğraflı)

Ali Soydemir
AYDIN (İHA) - Sultanhisar'da bu yıl 48.'si düzenlenen Uluslararası Sultanhisar-Atça Nysa, Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivalinin son gününde gerçekleştirilen boğa güreşleri nefes kesti. Türkiye'nin ilk ve tek modern güreş arenası olan Atça Arenasında gerçekleştirilen güreşleri yaklaşık 15 bin kişi izledi.

Sultanhisar Belediyesinin desteği ile Malgaç Mustafa Mahallesi yararına düzenlenen güreşlere son 12 yılın en büyük katılımı gerçekleşti. Komite tarafından bir rekor olduğu belirtilen güreşlere ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinin ünlü boğaları ile birlikte toplamda 180 boğa güreş tuttu. Açık artırmayla yapılan ve oldukça çekişmeli geçen 25 adayın yarıştığı Geleneksel Güreş Ağası seçimlerinde ise Afyonlu Celeplerden Adem Ortatepe en yüksek rakam olan 18 bin TL ile güreş ağası seçildi. Bir tonluk boğaların güreşleri ise seyirci tarafından büyük zevkle izlenirken zaman zaman kaçan boğalar ise heyecan dolu dakikalar yaşattı.

12 yıldır güreşleri organize ettiklerini ifade eden Malgaç Mustafa Mahallesi Muhtarı ve Güreş Komite Başkanı Süleyman Baydar, "12 yıldır bu güreş festivalini gerçekleştiriyoruz. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinin en ünlü boğalarının buluştuğu Atça Güreş Arenamızda hem birlik ve beraberliği yaşadık hem de yetiştirdiğimiz boğalarımızın mücadelesini izleme zevkini tattık. Güreşlerden elde edilecek gelir ile Türkiye'nin ilk ve tek en modern güreş arenası olan Atça Güreş Arenamızın çatısını yapacağız. Halkımızın yağmurdan ve güneşten etkilenmeden güreşleri rahat bir şekilde izlemelerini istiyoruz" dedi.

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, güreşlerin 12 yıl önce Uluslararası Sultanhisar-Atça, Nysa, Çilek Tarım Kültür ve Sanat Festivali kapsamına dahil edildiğini ifade ederek, "Bu yıl 48.'sini gerçekleştirdiğimiz festivalle birlikte 12. Boğa güreşlerimizi de gerçekleştirdik. 12 yıl sonra ilk defa boğa sayısı olarak rekor kırdık. Daha önceleri 100-120 arasında katılım gözlenen boğaların sayısı bu sene 180'i geçti. Aynı zamanda rekor seviyede de seyirci katılımı oldu. Komitemiz gerçekten iyi çalışıyor. Belediyemiz desteğiyle, Malgaç Mustafa Mahallesi Muhtarı ve Güreş Komite Başkanı Süleyman Baydar ve komite yöneticilerinden İzzet Baydar ile birlikte komite üyelerimiz, boğa sahipleri büyük emek sarfettiler. Burada, dostluk, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışmayı gördük. Her boğa sahibi bir anlamda buluşmak için de arenamıza geldi. Zaten amaçları kaliteli ırklar yetiştirmek, daha iyi kan taşıyan boğalar üreterek ülke ekonomisine de katkı sağlamak. Türkiye'nin en modern Güreş Arenası olan Atça Güreş Arenası'nda geleneksel halde devam eden güreşlerimiz inşallah önümüzdeki yıllarda daha da modern bir ortam hazırlanarak gerçekleştirilecek. Bu yıl ilk defa Uzunlar Mahallemizde bu arenada ilk boğa güreşini bir ay sonra yapmış olacak. Deve ve boğa güreşlerimiz geleneksel olarak devam edecek. Belediye olarak derneğimize yardımlarımız devam edecek" dedi.

Kaçan boğalar güreşlere renk kattı
Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya başta olmak üzere ilçe protokol üyeleri ve yaklaşık 15 bin güreşseverin izlediği güreşlerde rakibinden kaçan boğalar ise heyecanlı anlar yaşattı. Hakemler ve boğaları güreşe hazırlayan değnekçilerin zor anlar yaşadığı güreşlerde kaçan bir tonluk boğa bir buçuk metre yüksekliğindeki giriş kapısından atlaması ise güreşlerin en ilginç anı oldu. 6 dalda kupa güreşinin yapıldığı güreşler sabah erken saatte başlayarak akşam hava kararana kadar devam etti. Mangalını yiyeceğini kapan izleyici ile güreş alanı çevresinde araçları ve römorklarının üzerinde hem piknik yaptı hem de güreşleri izledi.
(AS-MB-Y)

23.05.2017 11:01:12 TSI
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