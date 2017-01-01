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Kars'ta yapı ruhsatı verilen dair sayısı 369



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Kars Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre Kars'ta 2017 yılının ilk 3 ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı 369 oldu.

Türkiye'de yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 17,2 azalırken, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü yüzde 22,0 arttı.

TUİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden 2017 yılının ilk üç ayında yapı ruhsatı verilen daire sayısı Kars'ta 369, Ağrı'da 49, Iğdır'da ve Ardahan'da 67 olurken, Kars ilk sırada yerini korudu.

"Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü yüzde 17,2 azaldı"

Öte yandan Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2017 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 15,0, yüzölçümü yüzde 17,2, değeri yüzde 3,6, daire sayısı yüzde 11,6 oranında azaldı.

Yapı ruhsatı verilen binaların 2017 yılı Ocak-Mart ayları toplamında; Yapıların toplam yüzölçümü 45,0 milyon m2 iken; bunun 25,4 milyon m2'si konut, 10,0 milyon m2'si konut dışı ve 9,6 milyon m2'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 34,6 milyon m2 ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 2,5 milyon m2 ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 37,7 milyon m2 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 6,8 milyon m2 ile devlet sektörü ve 592 bin m2 ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 228 bin 918 dairenin 210 bin 881'i özel sektör, 16 bin 458'i devlet sektörü ve bin 579'u yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 9,3 milyon m2 ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 4,7 milyon m2 ile Ankara, 2,2 milyon m2 ile İzmir illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Muş, Bayburt ve Bitlis oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul ili 53 bin 554 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 16 bin 352 adet ile Ankara ve 14 bin 247 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Muş, Hakkari ve Bayburt oldu.

(IÇ-AA-Y)



23.05.2017 11:06:39 TSI

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