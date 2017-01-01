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Zeytindostu Derneğine Gaziantepli Başkan



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Zeytindostu Derneğinin 6.Olağan Genel Kurulunda başkanlık görevine, Murat Zeytinyağı Yönetim Kurulu Başkanı ve Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Üyesi Murat Çetin seçildi.

Merkezi İzmir'de bulunan ve Türkiye'nin zeytin sektöründe en önemli sivil toplum kuruluşlarının başında yer alan Zeytindostu Derneği 6. Genel Kurulunu, Ege İhracatçı Birliklerinde gerçekleştirdi. Ayvalık, Gemlik, Edremit, Aydın, Akhisar, Muğla, Antalya, Mut ve Hatay gibi zeytin ve zeytinyağı sektöründe söz sahibi il ve ilçelerden gelen çok sayıda genel kurul üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurula tek liste halinde gidildi. Daha önce derneğin başkan yardımcılığı görevini üstlenen Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve Murat Zeytinyağı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çetin, üyelerin oy birliği ile Zeytindostu Derneğinin yeni başkanı olarak göreve getirildi. Çetin, genel kurul sonrası yaptığı konuşmada, eski Başkan Abidin Tatlı ve yönetim kurulu üyelerine derneğe verdikleri üstün hizmetlerden ve emeklerden dolayı teşekkür ederek, "Bu bir hizmet ve bayrak yarışıdır. Aldığımız bu bayrağı en ileriye taşımak için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız" dedi. Zeytin ağacının olduğu her yerde sektörün bilinen en güçlü sivil toplum örgütünün Zeytindostu Derneği olduğunu ifade eden Çetin, "Temel prensibimiz sektörün tüm bileşenlerini bir araya getirmek ve makro menfaatlere yönelik faaliyetler gerçekleştirerek, sektörün sorunlarına çözümler aramak" ifadelerini kullandı. Çetin ayrıca, sektörü ulusal ve uluslararası boyutta hak ettiği seviyeye çıkarmak amacıyla yeni dönemde birçok önemli projeyi hayata kazandırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Zeytin dostu derneği yeni yönetimi

Başkanlığına Gaziantepli Murat Çetin'in seçildiği Zeytindostu Derneğinin yönetim kurulu asil üyeleri ise Fügen Özkaya, Atilla Totoş, Kadri Gündeş, Zeynep Aktürk, Dilşen Oktay, Hakan Gökalp, Ahmet Ertür ve Nedim Ekmekçiler'den oluştu.

Murat Çetin kimdir ?

Murat Çetin 1972 yılında Gaziantep'te doğdu. Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünü bitirerek aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Kamu Yönetimi bölümlerinde de eğitim görerek mezun olan Çetin, 2005 yılındakendi Zeytinyağı üretim tesisini kurarak "Murat Zeytinyağı" markasıyla sektördeki yerini aldı. Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Üyeliği ve 6 Nolu Zeytinyağı meslek komitesi başkanlığı görevlerini de sürdüren Çetin, ayrıca Gaziantep'te tekstil ve inşaat sektörlerinde de faaliyetlerde bulundu. 2006 yılında kurulan Zeytindostu Derneğinde de aktif görev alan Çetin, dernekte sırasıyla Gaziantep İl temsilciliği, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevlerini de üstlendi.

(SD-Y)



23.05.2017 11:06:44 TSI

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