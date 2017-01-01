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Park halindeki kamyonet çalındı



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, gece geç saatlerde park halindeki kamyonet çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi 2852 Sokak içerisinde bulunan 02 HT 782 plakalı kamyonet gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. Kamyonetin çalındığını fark eden kamyonet sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunarak kamyonetin bulunması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



23.05.2017 11:11:42 TSI

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