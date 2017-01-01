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AÜ Bilim Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri başladı



(Fotoğraflı)



ARDAHAN (İHA) - Ardahan Üniversitesi (AÜ) tarafından 22-24 Mayıs tarihleri arasında devam edecek Bilim Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri büyük bir coşku ile başladı.

Yenisey kampüsü içerisinde yer alan Aşık Şenlik Meydanında başlayan etkinlikler kapsamında üniversite öğrencilerinden oluşan Kafkas Oyunları Halk oyunları ekibi, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu öğrencilerinin step aerobik gösterileri, rahvan atlarından oluşan binicilerin sunumları ve yarışlar gerçekleştirildi. Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na bağlı öğrenci kulüpleri ile Ardahan'da eğitim öğretim veren liselerin açmış oldukları stantlarda öğrenciler kültürel ve bilimsel çalışmalarını ziyaretçilerle paylaştılar. ÜNİDAP toplantısı için üniversitede bulunan Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan üniversitelerin rektörleri de açılan stantlara ziyaretler gerçekleştirerek etkinliklere katıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü tarafından açılan resim sergisi, masa tenisi turnuvası ve geleneksel yarışmalarının da yapıldı 1. gün etkinlikleri düzenlenen konserler ile devam etti.

(AA-AA-Y)



23.05.2017 11:14:47 TSI

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