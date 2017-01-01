Başkan Toltar'dan TEOG birincisine ödül
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İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, TEOG sınavında ilçe birincisi olan Hasan Ali Yücel Orta Okulu 8. sınıf öğrencisi Helin Uygun'u ödüllendirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencileri için gerçekleştirilen 2016-2017 eğitim öğretim dönemi TEOG sonuçlarına göre Dilovası ilçesi Hasan Ali Yücel Orta Okulu 8. sınıf öğrencisi Helin Uygun 119 net yaparak ilçe birincisi oldu. TEOG sınavında Dilovası birincisi olan Hasan Ali Yücel Orta Okulu 8. sınıf öğrencisi Helin Uygun, Fen ve Teknolojileri Öğretmeni Melek Altundal, Okul Müdürü Cüneyt Dağ ile birlikte Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'a ziyarette bulundular. Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, ilçe birincisi olmasından dolayı Helin Uygun'u tebrik ederek ödüllendirdi.
(İG-RFK-Y)
23.05.2017 11:14:50 TSI
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