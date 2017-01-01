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Başkan Albayrak, Mürefte TGDD'nin düzenlediği kahvaltıya katıldı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Mürefte Tanıtma Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği'nin (TGDD) düzenlediği kahvaltıya katıldı.

Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi'nde, Mürefte TGDD'nin düzenlediği kahvaltıya Başkan Albayrak'ın yanı sıra, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, CHP İlçe Başkanı Alpay Var, Şarköy Belediye Meclis Üyesi Vahit Aslan, Mürefte TGDD Başkanı Reşide Perçin ve dernek üyeleri katıldı.

Başkan Albayrak, kahvaltının ardından Dernek Başkanı Reşide Perçin'den dernek faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra Perçin, dernek üyelerinin kendi emekleriyle yaptığı Mürefte Mahallesi'nin yöresel el işlerini tanıttı.

Kahvaltı, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

(YG-SO-Y)



23.05.2017 11:15:43 TSI

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