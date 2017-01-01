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Kalp hastası Işık, ikinci kişisel resim sergisini açtı



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'da rahatsızlığı nedeniyle evde eğitim gören 11 yaşındaki Abdulsamet Işık, ikinci kişisel resim sergisini açtı.

5 yıldır kalp rahatsızlığı nedeniyle okula gidemeyen Abdulsamet Işık, devletin sunduğu hizmetler kapsamında evde eğitim alıyor. Türkçe, matematik, fen, sosyal derslerinin yanında YYÜ'nden 'Topluma Destek Dersi' adı altında bir öğretmen tarafından özel resim dersi de alan Işık, ikinci kişisel resim sergisini açtı. Yeni Van AVM'de düzenlediği 2'nci kişisel resim sergisinin açılışında konuşan Işık, resim çizmeyi çok sevdiğini belirterek, özellikle uzay çağı ve dinozorların devrini belgesellere bakarak resme aktardığını söyledi. İlerde büyük bir ressam olmak istediğini dile getiren Işık, bu konuda kendisine destek çıkan öğretmenleri ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

(ATL-MSA-Y)



23.05.2017 11:19:20 TSI

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