Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden yıl sonu sergisi



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nce 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde düzenlenen kursların geleneksel yıl sonu sergisi açıldı.

Yıl sonu sergisine Vali Ahmet H.Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Davut Ezen 2016-2017 eğitim öğretim yılı içerisinde 978 kurs açıldığını 28 bin 876 vatandaşa hizmet sunulduğunu söyledi.

Halk Eğitim Merkezi kurslarına olan ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Vali Ahmet H. Nayir, yetiştirilmiş insan gücüne dikkat çekti. Açılan kursların kültürel zenginliklerin geleceğe aktarılmasında önemli bir rol üstlendiğine de değinen Vali Nayir, "Milletlerin sahip olduğu güçler içerisinde eğitilmiş insan gücünün önemi her şeyden öne gelmektedir. Aynı zamanda sahip olduğumuz diğer bir özelliğimiz zenginliğimiz de kültürümüz. Bu tür halk eğitim kurslarımızda hem eğitilmiş insan gücümüzü artırıyoruz hem de kültürümüzün tarihten getirdiği desenleri, nakışları, renkleri günümüze ve gelecek nesillere aktarma imkanı buluyoruz. Bizler örgün eğitim kurumlarımızda belli yaş gruplarını bir araya getirerek insanımızı eğitmeye çalışırken hayat boyu öğrenmenin bir yolu olarak halk eğitim kurslarımızda 7'den 70'e bütün insanlarımızı ağırlık olarak da hanım kardeşlerimizi, kadınlarımızı bir araya getirip onların hayatına bir renk katmak, onların hayatında üretici olmanın tadını hissettirmek, aile ekonomisine katkıda bulunmak için bu kurslarımızı kullanıyoruz ve görüyoruz ki her geçen gün bu kurslarımızın önemi halkımız tarafından da fark edilmekte, bir ayırt edici özellik olarak da buralara olan ilgi her geçen gün daha da artmakta" dedi.

Törende kursiyerlerin sertifikaları Vali Ahmet H. Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ile diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Sertifika takdiminin ardından Vali Ahmet H. Nayir ve beraberindeki protokol mensupları, açılışı gerçekleştirerek Halk Eğitim Merkezi nakış, giyim, el sanatları, çini, Hüsn-i hat, ebru ve resim kursiyerleri tarafından hazırlanan sergiyi gezdi, kurs öğretmenleri ve kursiyerlerden bilgiler aldı. (EFE)



