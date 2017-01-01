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Bisiklet yolu için imza kampanyası

23 Mayıs 2017 Salı, 11:21
Bisiklet yolu için imza kampanyası
Bisiklet yolu için imza kampanyası

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Şube Sorumlusu Dr. Ahmet Zeren, Karabiga yoluna bisiklet yolu eklensin imza kampanyasında 7 bin 500 kişiden alınan imzalı belgeyi Biga Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'a teslim etti.
Zeren burada yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere dünyanın en sağlıklı ve en çevreci taşıtı olan bisiklet, gelişmiş ülkelerde en önemli ulaşım araçlarından biridir. Bu çerçevede bu ülkelerde yaygın ve güvenilir bisiklet yolları talep oranında arz edilmektedir. Ülkemizde olduğu gibi özelikle son 2 yılda Biga'mızda bisiklet kullanıcılarının sayısının hızla artmasına rağmen kayda değer bisiklet yolumuz henüz yapılmamıştır. Bizler bölgemizin en önemli tatil ve dinlence merkezlerinden biri olan Karabiga ile Biga arasındaki yaklaşık 20 kilometrelik yolun çift yönlü olarak genişletileceğini öğrendik. Biz bisiklet kullanıcıları olarak bu yolun geliş ve gidiş kısımlarına ayrı ayrı bir buçuk metrelik bisiklet yolunun 3 Kasım 2015 tarih ve 29 bin 521 sayılı resmi gazetede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını talep ediyoruz. Bu doğrultuda kulübümüz Biga Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü olarak vatandaşlarımızdan ve bisiklet kullanıcılarından topladığımız 7 bin 500 imzaya kayıtsız kalmayacağınıza inancımız tamdır.Gerek bisiklet kullanımının yaygınlaşması ve gerekse olası kazaların önlenmesi açısından büyük önem taşıyan bu bisiklet yollarından biri olması açısından da Karabiga'ya ayrı bir prestij kazandıracağı bir gerçektir" diye konuştu.
(GD)

23.05.2017 11:21:11 TSI
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