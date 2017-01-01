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Bitlis'te "Genç Tiyatro" adlı oyun sahnelendi

23 Mayıs 2017 Salı, 11:22
Bitlis'te "Genç Tiyatro" adlı oyun sahnelendi
Bitlis'te "Genç Tiyatro" adlı oyun sahnelendi

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl ilk kez oluşturulan tiyatro topluluğu, bu yıl hazırladığı "Genç Tiyatro" adlı oyun ile seyirci karşısına çıktı.
Bitlis Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelenen ve Cihan Olan'ın yönetmenliğini yaptığı oyunda, tiyatrocuların performansı seyirciler tarafından beğeni kazandı. Otoriter bir babanın çocukları üzerindeki baskısı ve bu baskıların sonucunda çocukların yanlış arkadaş gruplarıyla tanışmasını anlatan 'Genç Tiyatro' oyununda, tiyatrocuların bazı bölümlerde seyircilerin arasına karışması ise oyuna ayrı bir renk kattı.
Bitlis Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar ise, oyunun hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ederek, "Bitlis Belediyesi bünyesinde kurulan bu topluluğun oluşturulmasında emeği geçen herkese, oyuncularımızın hazırlanmasında çok büyük bir görev üstlenen hocamız Cihan Olan kardeşime ve gösterdikleri muhteşem performans ile bizleri eğlendiren tüm tiyatrocularımızı tebrik ediyorum" dedi.
(VO-MSA-Y)

23.05.2017 11:22:02 TSI
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