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Manavgat Eğitim-Bir-Sen yetkiyi devraldı

23 Mayıs 2017 Salı, 11:22
Manavgat Eğitim-Bir-Sen yetkiyi devraldı
Manavgat Eğitim-Bir-Sen yetkiyi devraldı

(Fotoğraflı)

Arif Kaplan
ANTALYA (İHA)- Eğitim-Bir-Sen 2017 yılında Manavgat'ta eğitim alanında yetkili sendika olmanın mutluluğunu Oymapınar'da düzenlenen etkinlikle kutladı.
Eğitim-Bir-Sen Manavgat İlçe Temsilciliğinin 15 Mayıs 2017 tarihi itibarı ile Manavgat'ta eğitim alanında yetkili sendika olması Oymapınar Mehmet Bozkurt İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Eğitim Bir-Sen, Manavgat'ta yetkili sendika olmasıyla birlikte Antalya'nın tüm ilçelerinde yetkili sendika olmuş oldu. Yapılan sayım sonucunda yetkili sendika olan Eğitim Bir-Sen 916 üyeye ulaşırken Türk Eğitim-Sen'in 806, Eğitim-İş'in 189, Eğitim-Sen'in 178, Teç-Sen'in ise 4 üyesinin bulunduğu bildirildi.
Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkan Vekili Mehmet Merdun, Başkan Yardımcısı Eyüp Bülent Miran, Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Geyikoğlu, eğitimciler, aileleri ve davetlilerin katıldığı etkinlik piknik havasında gerçekleştirildi.
Eğitim-Bir-Sen Manavgat temsilcisi Hasan Kırteke, Manavgat'ta eğitim iş kolunda çalışan herkesin temsilcisi olduklarını belirtti. Kırteke, "Her yıl 15 Mayıs tarihinde üye sayımı yapılarak yetkili sendika belirlenir. 2016 yılında Manavgat dışında Antalya'nın tüm ilçelerinde yetkili Sendika Eğitim Bir-Sen iken Manavgat'ta Türk Eğitim Sen yetkili sendika oldu. 2017 yılı 15 Mayıs ta yapılan sayım sonucunda Sendikamızın en yakın rakibi olan son 15 yılın yetkili sendikası olan Türk Eğitim Sen'e 113 fark attığı görüldü ve sendikamız ilk kez Manavgat'ta yetkili sendika olmuş oldu. Manavgat'ta da yetkinin alınmasıyla birlikte Eğitim Bir-Sen Antalya'nın tamamında yetkili sendika olmuş oldu" dedi.
Oymapınar Mehmet Bozkurt İlkokulun bahçesinde düzenlenen piknikte çocuklar için oyun parkı kurulurken, ata sporu yağlı güreş gösterisi düzenlendi. Davetlilere Gözleme ve kavurmalı pilav ikramının yapıldığı piknikte, sendika üyesi eğitimciler halay çekip oyunlar oynayarak gönüllerince bir gün geçirdi.
(AK-Y)

23.05.2017 11:22:11 TSI
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