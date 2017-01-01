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Genel sekreter Köklü ilçelerde incelemelerde bulundu

23 Mayıs 2017 Salı, 11:28
Genel sekreter Köklü ilçelerde incelemelerde bulundu
Genel sekreter Köklü ilçelerde incelemelerde bulundu

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sayın Abdullah Köklü, ilçelerde ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Genel Sekreter Abdullah Köklü, Eceabat ve Lapseki ilçelerinde ziyaret ve incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında kendine Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Dağlar ve Yatırım İnşaat Müdürü Onur Okhan Güleç eşlik etti. Ziyaretine ilk olarak Eceabat Çanakkale Geçilmez Öğrenci Konuk Evi ile başlayan Köklü, burada Konuk Evinin son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından Lapseki ilçemize geçen Abdullah Köklü, burada Çanakkale İl Özel İdaresinin kontrolörlüğünü de yaptığı Ortaokul ve Yurt binalarının yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. Genel Sekreter Abdullah Köklü, yapılan incelemeler ve görüşmelerin ardından ziyaretlerini tamamladı.
(GD)

23.05.2017 11:27:57 TSI
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